Publicaron los audios VAR del partido de Pasto vs. Atlético Nacional: se agrandó la polémica

Atlético Nacional rescató un punto de su visita al Deportivo Pasto (2-2) y lo hizo gracias a un penal sancionado en el último minuto del compromiso.

A raíz de la polémica que se generó, la comisión arbitral liberó los audios VAR y los publicó a través del canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Aunque fueron varias las jugadas que generaron controversia en redes sociales, el video solo incluye el penal cometido por el arquero Andrés Cabezas contra el delantero Facundo Batista.

El árbitro Wilmar Montaño no había señalado falta de Cabezas, sin embargo, desde el VAR le hicieron el llamado al considerar que había contacto a destiempo sobre la espalda del atacante de Atlético Nacional.

El veredicto de la FCF

Antes de reproducir la conversación entre los jueces, la FCF dio su propia apreciación sobre lo sucedido y recordó que los arqueros no están exonerados de cometer penal, así salten en la disputa del balón.

“El guardameta, en una acción de disputa con su compañero, golpea de forma impetuosa la espalda de un jugador atacante. El árbitro, desde su lectura y posicionamiento, considera no infracción y deja continuar el juego”, expresan a través de una voz oficial.

La FCF respalda el trabajo de los árbitros designados en el VAR y su llamado a revisión. “Es importante determinar que el guardameta no se exime de infracciones en su forma de disputar el balón y que sus movimientos deben ser acordes a la normalidad de la disputa”, agregaron.

Esto dijeron los árbitros

En los audios VAR se evidencia el momento en que el árbitro Lisandro Castillo le pide a Wilmar Montaño que detenga el compromiso mientras juzgan la repetición de la jugada.

Castillo establece que hubo falta sobre Batista y hace el llamado. “Tengo un golpe temerario con su pierna: tiro penal”, se escucha decir desde la cabina.

Una vez Montaño se acerca al monitor, le exponen las razones por las que consideran que fue penal a favor de Atlético Nacional.

“Muy diferente a lo que vi, sí señor. Golpea totalmente en la espalda, no es en la cabeza, pero es en la espalda. Tengo tiro penal con tarjeta amarilla. Tengo tarjeta amarilla y el golpe es en la espalda”, sentencia el juez central antes de hacer sonar su silbato.