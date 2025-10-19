Suscribirse

Deportes

Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

Una acción sobre el final del partido cambió la suerte para Deportivo Pasto. No es la primera vez que sucede en la actual Liga BetPlay.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
19 de octubre de 2025, 9:14 p. m.
Atlético Nacional ante Deportivo Pasto por Liga BetPlay
Atlético Nacional ante Deportivo Pasto por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Un penal sobre la hora permitió que Atlético Nacional pudiera irse con un punto del estadio Libertad, en su visita al Deportivo Pasto.

Si bien la acción para los verdes fue un ‘salvavidas’, en el rival no causó mucho agrado por haber perdido tres puntos sobre la hora ante un grande del FPC.

Justamente por esto, el entrenador, René Rosero, tuvo un reproche hacia el arbitraje de Wilmar Montaño.

YouTube video player

Hablar del arbitraje es un tema complejo", dijo en la rueda de prensa postpartido.

“En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea en jugadas en las que él estaba cerca y debía ayudarle al central, pero el central las decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable”, sumó en medio de su molestia.

Siguiendo por la misma línea de los reproches hacia el tema arbitral, fue que después lanzó una posible acusación hacia el cuadro de Medellín.

Contexto: Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras empate de Nacional, remontada de Junior y el clásico Cali vs. América

“No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido", tiró Rosero.

“Es un tema a revisar, no estoy condenando a los jueces. Nos cobró faltas condicionando con amarillas y el rival hizo faltas sin tarjetas”, completó.

Además de eso, fue más que directo al decir que se sintieron afectados en Pasto por la manera en la que el árbitro juzgó en su contra.

Tiene que resaltar la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Ellos son los encargados de impartir justicia y sus decisiones son respetables, bien tomadas o no, ya lo revisarán ellos. El arbitraje esta vez no nos favoreció a nosotros y sí al rival”, sentenció.

Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó
Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó | Foto: @nacionaloficial

Recientemente varios líos ha cargado el verdolaga sobre este tema; ante Boyacá Chicó se presentó una acción polémico que tuvo en el ojo del huracán a Alfredo Morelos.

Dicho engaño de parte del delantero al juez de dicho partido propició que al atacante le cayera una sanción de dos semanas por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Un penal sobre la hora salvó a Atlético Nacional

Para los verdes no fue sencillo su visita al Deportivo Pasto, en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

De no haber sido porque Jorman Campuzano marcó un gol de penal en el último suspiro del juego, la derrota se hubiera consumado para el entrenador, Diego Arias.

En principio, Dairon Asprilla adelantó a los verdolagas, pero luego vinieron las anotaciones de Jeferson Rivas y David Camacho, que pusieron 2-1 el juego a favor de los locales en el Departamental Libertad.

Contexto: Nicolás Gallo no se salvó tras el polémico penal de Nacional: este es el castigo que le cayó

Ya cuando se creía que la victoria sería para uno de los coleros del torneo, fue que apareció la pena máxima que hizo que el juego acabase 2-2.

Desde el minuto 27, Atlético Nacional jugó con uno menos, luego de la expulsión que vivió Marlos Moreno.

El cuadro de Medellín llegó con dicho triunfo a 28 puntos, que lo dejan muy cerca de confirmar su entrada a las finales de la liga colombiana en las próximas jornadas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco departamentos con hechos de violencia y 28 posibles irregularidades electorales en elecciones de jóvenes. Balance del MOE

2. Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

3. Andrea Valdiri expuso lo que le dijo a Yina Calderón en el ‘ring’ de Stream Fighters 4; nadie lo notó

4. La instrucción que entregó el almirante Cubides a comandantes militares por elecciones en Colombia

5. Tensión en Colombia Sub-20 tras el Mundial: Alexéi Rojas no se calló por lo que dijo César Torres

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalLiga BetplayDeportivo Pasto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.