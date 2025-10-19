Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

Un penal sobre la hora permitió que Atlético Nacional pudiera irse con un punto del estadio Libertad, en su visita al Deportivo Pasto.

Si bien la acción para los verdes fue un ‘salvavidas’, en el rival no causó mucho agrado por haber perdido tres puntos sobre la hora ante un grande del FPC.

Justamente por esto, el entrenador, René Rosero, tuvo un reproche hacia el arbitraje de Wilmar Montaño.

“Hablar del arbitraje es un tema complejo", dijo en la rueda de prensa postpartido.

“En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea en jugadas en las que él estaba cerca y debía ayudarle al central, pero el central las decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable”, sumó en medio de su molestia.

Siguiendo por la misma línea de los reproches hacia el tema arbitral, fue que después lanzó una posible acusación hacia el cuadro de Medellín.

“No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido", tiró Rosero.

“Es un tema a revisar, no estoy condenando a los jueces. Nos cobró faltas condicionando con amarillas y el rival hizo faltas sin tarjetas”, completó.

Además de eso, fue más que directo al decir que se sintieron afectados en Pasto por la manera en la que el árbitro juzgó en su contra.

“Tiene que resaltar la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Ellos son los encargados de impartir justicia y sus decisiones son respetables, bien tomadas o no, ya lo revisarán ellos. El arbitraje esta vez no nos favoreció a nosotros y sí al rival”, sentenció.

Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó | Foto: @nacionaloficial

Recientemente varios líos ha cargado el verdolaga sobre este tema; ante Boyacá Chicó se presentó una acción polémico que tuvo en el ojo del huracán a Alfredo Morelos.

Dicho engaño de parte del delantero al juez de dicho partido propició que al atacante le cayera una sanción de dos semanas por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Un penal sobre la hora salvó a Atlético Nacional

Para los verdes no fue sencillo su visita al Deportivo Pasto, en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

De no haber sido porque Jorman Campuzano marcó un gol de penal en el último suspiro del juego, la derrota se hubiera consumado para el entrenador, Diego Arias.

En principio, Dairon Asprilla adelantó a los verdolagas, pero luego vinieron las anotaciones de Jeferson Rivas y David Camacho, que pusieron 2-1 el juego a favor de los locales en el Departamental Libertad.

Ya cuando se creía que la victoria sería para uno de los coleros del torneo, fue que apareció la pena máxima que hizo que el juego acabase 2-2.

Desde el minuto 27, Atlético Nacional jugó con uno menos, luego de la expulsión que vivió Marlos Moreno.