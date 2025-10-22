Deportes

Definidas las llaves de semifinales en la Copa Betplay 2025: Atlético Nacional se metió

El conjunto verdolaga cumplió con las expectativas y sigue su defensa del titulo que consiguió en diciembre del año pasado.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

23 de octubre de 2025, 1:07 a. m.