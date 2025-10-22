Deportes
Definidas las llaves de semifinales en la Copa Betplay 2025: Atlético Nacional se metió
El conjunto verdolaga cumplió con las expectativas y sigue su defensa del titulo que consiguió en diciembre del año pasado.
Atlético Nacional se convirtió en el último semifinalista de la Copa Betplay 2025. El conjunto verdolaga le repitió la dosis a Once Caldas y continúa en la defensa del título.
Ahora enfrentará al América de Cali por un cupo en la final, configurando una reedición de la final del año pasado.
Las posibilidades de una final antioqueña son altas, pues en la otra llave Independiente Medellín enfrentará a Envigado. Las semifinales se jugarán así:
- Independiente Medellín vs. Envigado FC
- Atlético Nacional vs. América de Cali
Nacional y Medellín empezarán las series como visitante, terminando en su casa, con el apoyo de su gente, para clasificar.
Atlético Nacional 2-0 Once Caldas (global 3-0)
Atlético Nacional cumplió con la expectativa y sentenció la serie gracias a una contundente victoria en el Estadio Atanasio Girardot.
Andrés Sarmiento abrió el marcador al minuto 29, tanto que puso a celebrar a la hinchada y sepultó las pocas ilusiones que le quedaban al Once Caldas.
Hernán Darío Herrera, a pesar de los rumores que apuntan hacia su salida, no convocó a Dayro Moreno y se la jugó con la nómina que viene utilizando en los partidos más recientes.
Pero el plan no salió como esperaba. Nacional volvió a vulnerar la defensa del ‘blanco blanco’, desnudando los errores que causaron la eliminación de la Copa Sudamericana y que los tienen al borde de la eliminación en la Liga Betplay 2025-II.
El golpe final llegó en el segundo tiempo. Aunque Nacional se quedó con diez hombres por la expulsión de Edwin Cardona, siguió creando peligro cerca al arco del Once.
Sobre el minuto 88, Andrés Salazar decretó el 2-0 final y la goleada en el marcador global para que el conjunto verdolaga avance hasta semifinales.
🟥 ¡EXPULSADO EDWIN CARDONA EN NACIONAL! El volante del 'Verdolaga' se va expulsado por un codazo en la cara de Michael Barrios. #LACOPAxWIN 🟢⚪🏆⚽ pic.twitter.com/kNur2apVKg— Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2025
¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?
Con el trabajo cumplido en la Copa Betplay, Atlético Nacional puede enfocarse en la liga colombiana y lograr la clasificación a cuadrangulares.
El próximo partido será este domingo, 26 de octubre, a las 6:20 de la tarde, en el Estadio Atanasio Girardot contra Independiente Medellín.
Para ese compromiso no podrán contar con Alfredo Morelos, sancionado por el polémico penal ante Boyacá Chicó en Tunja. El conjunto verdolaga está apelando la decisión de la comisión disciplinaria, pero todavía no obtiente respuesta.
Sumado a eso, Marlos Moreno recibió dos fechas de sanción por la tarjeta roja que vio contra Deportivo Pasto en el Estadio Libertad.
Medellín también tendrá bajas por sanción: Brayan León, Leider Berrío y Leyser Chaverra se acumularon en tarjetas de amarillas tras el empate contra Independiente Santa Fe en condición de local.