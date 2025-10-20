Dayro Moreno se pronunció por sus reiteradas ausencias con Once Caldas: hizo dura confesión

En medio de las versiones que apuntan a actos de indisciplina, Dayro Moreno se pronunció y le mandó un mensaje a todos los hinchas del Once Caldas.

El goleador brilló por su ausencia en la convocatoria para el partido contra Llaneros (2-0), disputado el domingo en Villavicencio por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II.

Aunque Hernán Darío Herrera señaló que el motivo era una decisión técnica, en los medios locales aseguran que Dayro cometió actos de indisciplina por los que lo apartaron del plantel.

Ante todo el revuelo que ha causado su ausencia en la convocatoria para el fin de semana, el goleador rompió el silencio y publicó un video entrenando a fondo para volver más fuerte.

En la descripción, escribió el siguiente mensaje: “¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos".

La confesión de Dayro

Dicha publicación redirige a su nuevo video de YouTube, donde muestra los entrenamientos personalizados que viene haciendo para recuperar su estado de forma pensando en el remate de la temporada.

Dayro quedó muy afectado por la eliminación de la Copa Sudamericana y confesó que eso ha impactado en su desempeño dentro del campo de juego.

“Eso es duro para los que somos hinchas. La gente no sabe esto, porque la gente a veces especula. Cuando no jugué con Chicó fue porque no me daba y yo soy duro (en la parte psicológica), pero parce muy duro”, apuntó mientras entrenaba en el gimnasio.

Después de aquella derrota contra Independiente del Valle, Dayro acumula dos partidos como suplente y dos como titular. Sin embargo, la ausencia más sonora fue la de este domingo en la lista de viajeros a Villavicencio.

Once Caldas juega contra Atlético Nacional este miércoles por el partido de vuelta en la Copa Betplay y la presencia de Dayro Moreno no está asegurada.

Ante la necesidad del resultado en contra, se espera que Hernán Darío Herrera lo incluya y le dé minutos, sin embargo, no hay una decisión oficial al respecto.

Decisión técnica

Desde el cuerpo técnico no han querido dar mayores detalles sobre la ausencia de Dayro Moreno. El único pronunciamiento oficial fue del ‘Arriero’ Herrera, quien prefirió adjudicarse la responsabilidad y no hacer comentarios al respecto.

“Es decisión técnica, nada más”, declaró en entrevista con Win Sports.