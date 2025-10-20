Suscribirse

Técnico de Once Caldas destapó la verdad y contó por qué tiene borrado a Dayro Moreno

El goleador no viajó a Villavicencio para jugar contra Llaneros, decisión que ha alimentado las versiones que apuntan a nuevos brotes de indisciplina.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 5:46 p. m.
Dayro Moreno quedó fuera de la convocatoria para el partido de Llaneros vs. Once Caldas
Dayro Moreno quedó fuera de la convocatoria para el partido de Llaneros vs. Once Caldas. | Foto: Win Sports // Getty Images

Once Caldas volvió a perder de visitante contra Llaneros (2-0) y complicó sus opciones de clasificar a las cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.

Dayro Moreno brilló por su ausencia en la lista de viajeros, generando incógnitas en toda la afición del conjunto manizaleño.

Hernán Darío Herrera, técnico del Once, habló sobre la ausencia de su goleador y las razones para tenerlo ‘borrado’ en este momento clave del semestre. “Es una decisión técnica, no más”, declaró.

La baja de Moreno se ha sentido desde la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle. El delantero tolimense quedó muy golpeado por esa derrota y desde entonces ha sido irregular en las titularidades.

Acusan a Dayro de indisciplina

Aunque Herrera asegura que la ausencia de Dayro está relacionada con una decisión de su cuerpo técnico, en la prensa manizaleña afirman que hay algo más.

“Después del juego con Independiente del Valle, el goleador tolimense ha cometido varios actos contra la disciplina en el club, motivo por los cuales ha perdido la titularidad”, informó el diario La Patria.

Dichos actos se han mantenido confidenciales dentro de Once Caldas, pues quieren blindar al resto del equipo de posibles críticas respecto de la conducta de su capitán.

Contexto: Dayro Moreno vive fuerte crisis; confesión estremece al fútbol colombiano: “Muy duro”

Dayro Moreno ha protagonizado varias polémicas durante su carrera deportiva, pero este año había repuntado con un espectacular nivel que le permitió ser convocado a la Selección Colombia.

Sin embargo, desde la eliminación de la Copa Sudamericana, ha disputado algunos partidos como suplente y, para este fin de semana, la medida fue más radical al dejarlo fuera de la lista de convocados al viaje a Villavicencio.

La Patria intentó conocer los motivos por los cuales Dayro Moreno no viajó a Villavicencio y las fuentes consultadas prefirieron guardar silencio. El jugador dijo hace dos semanas que la eliminación de la Sudamericana le había dado muy duro y que él fue el que le pidió al técnico que no lo pusiera los primeros partidos”, informan desde el eje cafetero.

Dayro Moreno ha padecido más de lo esperado la eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana
Dayro Moreno ha padecido más de lo esperado la eliminación de Once Caldas en Copa Sudamericana. | Foto: AFP

¿Viajará a Medellín?

Esta semana, Once Caldas disputará el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Dicho duelo es bastante especial para Dayro por su pasado como delantero de Atlético Nacional; sin embargo, su presencia está en duda.

Contexto: Publicaron los audios VAR del partido de Pasto vs. Atlético Nacional: se agrandó la polémica

El goleador fue titular en el partido de ida, disputado a principios de este mes, pero atraviesa una crisis en su relación con Hernán Darío Herrera.

Once Caldas está por debajo en la serie (1-0) y necesita de sus mejores fichas si quiere darle la vuelta al marcador contra el vigente campeón de la Copa BetPlay.

El ganador de esta serie se enfrentará a América de Cali, que clasificó la semana pasada luego de eliminar a Junior de Barranquilla en la tanda de penales.

