Así quedó la tabla del grupo A, tras el clásico de Medellín vs. Nacional: se complicaron

Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron en el clásico antioqueño por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II.

El poderoso necesitaba ganar para cuadrar caja, mientras que Nacional buscaba sacar ventaja en el liderato del grupo A.

Sin embargo, el partido estuvo marcado por la falta de efectividad en las áreas y el pitazo final llegó sin movimiento en el marcador.

Junior de Barranquilla tiene la gran oportunidad de subirse a la cima del cuadrangular, pero debe sacar un resultado favorable de su visita al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.

Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

Como es habitual, las hinchas de ambos equipos se pusieron cita en el Atanasio Girardot y protagonizaron un marco inmejorable para el arranque del partido.

Medellín tuvo la primera opción del partido al minuto 6. Tras una confusión en el área, Brayan León remató a quemarropa contra David Ospina y lo obligó a exigirse para mantener el cero en la portería verdolaga.

Al 23′, Ospina apareció de nuevo con una doble atajada que ahogó el grito de gol en la hinchada del poderoso.

Aunque Atlético Nacional intentó sacudirse sobre la media hora de juego, Medellín continuó con las mejores ocasiones en el arco rival. A los 39′, Leyser Chaverra remató con potencia desde la derecha y se encontró con el guantazo de Ospina.

El recibimiento de los hinchas de Atlético Nacional en el clásico antioqueño | Foto: David Jaramillo

El arranque del segundo tiempo se tardó casi siete minutos, todo por cuenta del lanzamiento de pólvora y el uso de extintores por parte de la hinchada del DIM.

Una vez se disipó el humo, el árbitro Luis Delgado permitió el arranque de la parte complementaria y las opciones de gol no tardaron en aparecer.

Al minuto 51, Leider Berrío superó en el área a David Ospina y definió sobre la carrera, pero se encontró con la humanidad de defensor Simón García parado encima de la línea final.

Nacional tuvo su mejor oportunidad en los pies de Marino Hinestroza. El extremo recibió con ventaja ante el defensor y aunque encontró posición para el remate, la mandó por encima del arco de Washington Aguerre.

Sin goles en el Atanasio

Alejandro Restrepo (desde la tribuna) y Diego Arias movieron los banquillos en busca del gol, pero el trámite del juego no cambio.

Sin alegrías sobre el campo de juego, el clásico antioqueño se fue irremediablemente hacia el pitazo final. Nacional remató de mejor manera el compromiso, sin embargo, no tuvo la contundencia de otras noches.

Ambos se llevaron un punto del Atanasio Girardot y ahora tendrán que esperar lo que suceda en el partido de América vs. Junior.