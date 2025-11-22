Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular B, tras el pinchazo de Tolima y Bucaramanga

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga (0-0) repartieron puntos en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.

El gran beneficiado por este empate fue Independiente Santa Fe, que venció a Fortaleza CEIF (3-0) y recortó las distancias en la tabla de posiciones.

Ahora mismo, Tolima es líder por el punto invisible.

En el segundo lugar se encuentra Atlético Bucaramanga con cuatro puntos y tercero está Santa Fe. Fortaleza cayó a la última posición y complica sus opciones matemáticas de meterse en la final del fútbol profesional colombiano.

Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga

Las opciones estuvieron escasas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los hinchas tuvieron que esperar hasta el minuto 22 para levantarse de sus sillas, tras un remate de Jersson González que se fue desviado y ahogó el grito de gol entre la afición del Deportes Tolima.

Sobre la media hora de juego, un doble remate del local estremeció a la defensa de Bucaramanga y obligó a la respuesta de Aldair Quintana debajo de los tres palos.

El Leopardo se animó en la segunda mitad. A los 67 minutos, Fabián Sambueza se descolgó por la derecha y lanzó un centro al corazón del área para la llegada de Neyder Moreno.

Desafortunadamente, el atacante antioqueño no logró darle dirección de puerta y provocó el lamento entre los casi mil hinchas bumangueses que acudieron a la capital tolimense.

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga, fecha 2 cuadrangulares semifinales. | Foto: Colprensa

Así se fue consumiendo el tiempo sin goles y el pitazo final sentenció el empate que perjudica el caminado del Deportes Tolima.

Bucaramanga, por su parte, tendrá que refrendar este resultado en condición de local para subirse a la cima del cuadrangular y soñar así con una nueva final poco después de haber conquistado la primera estrella de su historia.

¿Cuándo es la próxima fecha del cuadrangular B?

La próxima fecha de este grupo arrancará el próximo martes con el duelo de Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima en el Estadio El Campín de Bogotá, a las 7:30 de la noche.

Atlético Bucaramanga hará lo propio frente a Fortaleza CEIF en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana. Dicho duelo se jugará el miércoles a las 6:30 de la tarde con transmisión de Win Sports.

En la cuarta fecha se disputarán los mismos partidos, pero con la localidad invertida para cumplir con el calendario de la Dimayor.

Todos los equipos del cuadrangular siguen vivos, aunque Fortaleza CEIF tiene la urgencia de encontrar la victoria para meterse en la pelea y aprovechar los dos partidos que le quedan en condición de local.

Santa Fe es el vigente campeón y sobre ellos reposa la obligación histórica ante rivales que no tienen el mismo palmarés.