Monumental golazo de Santa Fe se hizo viral: Hugo Rodallega le pegó a 40 metros y la clavó

El goleador se inventó una genialidad para alargar la ventaja sobre Fortaleza CEIF y quedarse con el aplauso de El Campín.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 1:00 a. m.
Golazo de Hugo Rodallega en el partido de Santa Fe vs. Fortaleza
Golazo de Hugo Rodallega en el partido de Santa Fe vs. Fortaleza. | Foto: Prensa Santa Fe /// captura Win Sports

Hugo Rodallega fue la figura del partido entre Independiente Santa Fe y Fortaleza CEIF (3-0). El delantero se destapó en el Estadio El Campín marcando triplete en el segundo tiempo, aún cuando su equipo estaba con diez hombres.

La mejor anotación de la noche llegó a los 70 minutos, cuando Rodallega cazó un rebote a 40 metros de la portería y la mandó a guardar con un potente remate de volea.

Contexto: Tabla de posiciones de la liga colombiana: Santa Fe revive y aprieta el cuadrangular B

Eduardo Luis, narrador designado por Win Sports, quedó incrédulo por lo que acababa de ver y se dejó la voz para relatar el segundo tanto de la noche.

“¡Rodallega! Dios mío, ayúdenme, qué golazo. Pido ayuda para relatar este gol, qué golazo, qué hiciste Hugo por Dios. Goooool, ayúdenme, qué golazo", dijo tras el zapatazo del goleador.

Gracias a esa anotación, Santa Fe tuvo la tranquilidad para disputar los últimos minutos del compromiso y bajó el martillo sobre las esperanzas de Fortaleza.

Con este resultado, los cardenales reviven en la lucha por el cuadrangular B y mantienen el sueño de bordar otra estrella en su escudo.

Rodallega llegó a seis goles en el presente campeonato y a 22 en toda la temporada de la Liga Betplay, una cifra que demuestra su vigencia como goleador.

Contexto: Medellín vs. Atlético Nacional: inteligencia artificial predice marcador final y quién ganará

Apareció Rodallega

La máxima figura de Independiente Santa Fe apareció justo cuando más lo necesitaban. Tal como sucedió el semestre pasado, el delantero vallecaucano se destapó en el momento clave y espera seguir por esta senda en lo que restan de los cuadrangulares semifinales.

“Yo, en realidad, este tema de las estadísticas las leo, las conozco, las escucho por ustedes que nos informan. Es algo que queda ahí en los libros, yo simplemente he sido un hombre que se esfuerza, que trabaja, a la edad que tengo, con los años de carrera, la gente está a la expectativa de lo que uno pueda aportar”, señaló en rueda de prensa.

Hugo Rodallega celebrando uno de sus goles en el partido de Santa Fe vs. Fortaleza CEIF
Hugo Rodallega celebrando uno de sus goles en el partido de Santa Fe vs. Fortaleza CEIF. | Foto: Colprensa/Lina Gasca

En el primer tiempo le costó encontrar su lugar en el campo, pero todo cambió tras la expulsión de Elvis Perlaza. Fortaleza salió a buscar la victoria y Santa Fe aprovechó para liberar espacios en el contragolpe.

“El tema de la jerarquía es algo que está incluido por el conocimiento que tengo en el fútbol. Tengo esa obligación por ser el capitán de Independiente Santa Fe, tratar de aportar siempre lo mejor para que el equipo gane”, señaló.

Específicamente sobre el golazo de la noche, dijo: “El segundo gol es virtud, en diferentes ligas he marcado goles así, el semestre pasado marqué uno así contra Pasto. Yo como delantero ya tengo el arco presente, sé que debo insistir, que si tengo una oportunidad de patear al arco lo debo hacer. Cuento con una buena pegada y una confianza de hacer ese tipo de maniobras”.

