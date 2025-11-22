Tabla de posiciones de la liga colombiana: Santa Fe revive y aprieta el cuadrangular B

Independiente Santa Fe regresó a la pelea por ser finalista de la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto cardenal venció a Fortaleza CEIF (3-0) en condición de local, a pesar de haber sufrido la expulsión del defensor Elvis Perlaza por doble amarilla.

Gracias a este resultado, Santa Fe se acomoda en la tabla del cuadrangular B y sueña con una nueva final como la que ganó hace escasos meses.

Ahora tendrá que esperar el resultado del otro partido del grupo, que se disputará esta misma noche entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Santa Fe 3-0 Fortaleza CEIF

Con la compañía de su gente, los santafereños salieron a buscar el resultado desde el primer minuto y estuvieron cerca tras una opción de Cristian Mafla, que se fue desviada.

Fortaleza esperó su momento y cuando aseguró la posesión de la pelota se acercó con peligro a las cercanías del arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo.

Aunque la defensa del local se vio vulnerada por momentos, su guardián del arco se hizo gigante y mantuvo el cero en el marcador.

Santa Fe recuperó el dominio cerca del descanso, pero pecó por la falta de herramientas en el frente de ataque, donde Hugo Rodallega lucía sin espacios y Harold Santiago Mosquera no podía romper el cerrojo de los atezados.

Hugo Rodallega fue la figura de la noche en el Estadio El Campín. | Foto: Colprensa/Lina Gasca

Pero todo cambió en el segundo tiempo. Aunque el cuadro cardenal se quedó con uno menos por la polémica expulsión de Elvis Perlaza, ese fue un golpe de motivación de cara a la última media hora.

Y es que al minuto 61 apareció el VAR por un posible penal de Andrés Arroyo. El volante de Fortaleza saltó con las manos arriba y el balón le pegó en la zona del codo, haciendo inevitable que el juez central señalara la pena máxima.

Hugo Rodallega convirtió con un remate cruzado que engañó al arquero Jordan García.

Golazo de Rodallega

Fortaleza quiso inclinar la cancha en busca del empate, pero se encontró con un Santa Fe reactivo y listo para buscar el segundo en el contragolpe.

Al minuto 70, tras un saque largo de Mosquera Marmolejo, la pelota le quedó a Rodallega y de volea la mandó a guardar con un soberbio remate frontal.

García alcanzó a cachetear el balón en su intento por evitar el gol en contra, sin embargo, el remate llevaba la suficiente potencia para meterse al fondo de las redes.

Santa Fe completó la fiesta con otro penal. Rodallega fue derribado en el área por el zaguero Jhon Balanta y él mismo marcó para llevarse la pelota con un nuevo hat-trick en su carrera.