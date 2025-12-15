Arremeten contra Teófilo Gutiérrez; presidente de Tolima le tira con todo

Deportes Tolima y Junior jugarán este martes la final decisiva del Fútbol Profesional Colombiano. Tras el juego de ida disputado en el Metropolitano de Barranquilla, la serie va 3-0 a favor de los rojiblancos.

Para una gran cantidad del público, la prensa y los aficionados, la final puede estar decantada hacia un lado, pero los tolimenses buscarán la épica ante su gente para conseguir su cuarta estrella.

Final de Liga BetPlay entre Junior y Tolima | Foto: Colprensa

Lucas González, entrenador de los pijaos, tiene la difícil tarea de darle vuelta a la goleada sufrida el pasado viernes en condición de visita.

Dicha tarea no será en lo absoluto fácil, pero las posibilidades, por más mínimas que sean, están abiertas para una remontada que sería histórica en el balompié de Colombia.

Malestar con ‘Teo’ Gutiérrez

En el primer partido de la gran final, el cuadro barranquillero fue una completa tromba durante la primera mitad. Un José Enamorado encendido fue el gran protagonista al anotar doblete.

Para el segundo tiempo, en busca de conservar la ventaja de cara al duelo de vuelta, el DT de Junior, Alfredo Arias, decidió dar ingreso a Teófilo Gutiérrez en el minuto 59 para que este, con su experiencia, manejase los hilos del partido.

Para nadie es un secreto de que Gutiérrez es un ‘viejo zorro’ del balompié, y que su aparición en un juego como la gran final podría ser determinante a la hora de lograr un resultado a favor.

Justo esas prácticas que tiene en medio del campo, son las que han hecho molestar al presidente del Deportes Tolima, César Camargo.

Este importante dirigente estuvo en las últimas horas en entrevista con Caracol Radio, a quienes les expuso su molestia por la manera en la que Teo entra a intentar desequilibrar los contrarios; en esta final, a los del Tolima.

Teófilo Gutiérrez pasó factura en la rueda de prensa después de Junior 3-0 Tolima. | Foto: Dimayor

Sobre la expulsión a Sebastián Guzmán, de los tolimenses, este la asumió por la agresión que este le puso al contrario: “Sí, la roja fue justa”, aceptó.

No obstante, se mostró inconforme por la manera en la que Teófilo entró a jugar la final ida: “Lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”.

Confianza por los árbitros

Wilmar Roldán o Andrés Rojas, alguno de los dos, oficiará como el juez central de la final vuelta en el Manuel Murillo Toro.

Sobre la confianza que les tiene para tan importante partido: “Ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombre capaces, hombres intachables, no tengo duda. Como también el juez Betancur, no puedo decir que la roja fue injusta”.

Como dirigente era viable que ya conociera quien le arbitraría. Pero ante la pregunta se mostró ajeno a dicho anuncio: “No lo tengo, seguramente será alguno de los mejores árbitros y alguien que sea candidato a FIFA o al Mundial, no creo que se salga de ahí”.

A qué hora y qué canal pasa Tolima vs. Junior