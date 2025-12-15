Los hechos violentos entre Los Costeños y Los Pepes, quienes están en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, no cesan en Barranquilla y el Atlántico.

Durante la noche del domingo, 14 de diciembre, se registró un impresionante ataque de sicarios en el barrio Carrizal, suroccidente de la ciudad, donde dos hombres terminaron muertos y dos más gravemente heridos.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla han precisado que se trata de un presunto ajuste de cuentas entre estas organizaciones ilegales por la disputa de las rentas criminales. Exactamente, los hechos ocurrieron en un billar de razón social La Calle Moja, hasta donde llegó un hombre armado y atacó a varias personas que se encontraban departiendo en el lugar.

Los testigos le dijeron a los investigadores judiciales de la Policía que el pistolero huyó en una motocicleta que era conducida por otro hombre. Ahora, las autoridades revisan los videos de las cámaras de seguridad con el fin de poder establecer quiénes son los responsables de estos hechos que causaron terror en esta zona del capital del Atlántico.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Las víctimas mortales de esta incursión criminal fueron identificados por la Policía Metropolitana de Barranquilla como Santiago Andrés Vásquez Montenegro, de 20 años, y Brayan Rebolledo Vásquez, de 34 años.

SEMANA conoció que Vásquez Montenegro era natural de Barranquilla, soltero y se desempeñaba como estudiante de mecánica. Recibió varios impactos de bala: dos heridas en el cuello, una herida en la espalda y sufrió además fractura de mandíbula. De acuerdo con la Policía, no tenía anotaciones judiciales, ni procesos pendientes con la justicia.

Entre tanto, Rebolledo Vásquez, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Mojón, barranquillero de nacimiento, era soltero y las autoridades lo vinculan con bandas criminales en la ciudad, específicamente, con Los Costeños, donde sería sicario y estaría siendo investigado por su participación en varios casos de homicidio. Estaría bajo el mando de alias Kevin El Gordo, de la organización antes mencionada.

Además, tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, pero también lo habían capturado hace unos días por tráfico de estupefacientes.

En este hecho, dos hombres más terminaron heridos.

Las autoridades investigan el caso que causó terror entre la ciudadanía.