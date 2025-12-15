Suscribirse

Barranquilla

Bandas criminales se enfrentan a bala en Barranquilla: dos muertos y dos heridos

El ataque de sicarios ocurrió la noche del domingo, 14 de diciembre, en el sur de la ciudad. Varias de las víctimas tenían anotaciones judiciales.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
Las guerras de bandas criminales en Barranquilla y Medellín han sido determinantes en el repunte de homicidios en esas ciudades.
Las guerras de bandas criminales en Barranquilla no cesan pese a la paz total de Gustavo Petro. | Foto: Bernardo Peña / El País

Los hechos violentos entre Los Costeños y Los Pepes, quienes están en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, no cesan en Barranquilla y el Atlántico.

Durante la noche del domingo, 14 de diciembre, se registró un impresionante ataque de sicarios en el barrio Carrizal, suroccidente de la ciudad, donde dos hombres terminaron muertos y dos más gravemente heridos.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla han precisado que se trata de un presunto ajuste de cuentas entre estas organizaciones ilegales por la disputa de las rentas criminales. Exactamente, los hechos ocurrieron en un billar de razón social La Calle Moja, hasta donde llegó un hombre armado y atacó a varias personas que se encontraban departiendo en el lugar.

Los testigos le dijeron a los investigadores judiciales de la Policía que el pistolero huyó en una motocicleta que era conducida por otro hombre. Ahora, las autoridades revisan los videos de las cámaras de seguridad con el fin de poder establecer quiénes son los responsables de estos hechos que causaron terror en esta zona del capital del Atlántico.

Contexto: Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I

Las víctimas mortales de esta incursión criminal fueron identificados por la Policía Metropolitana de Barranquilla como Santiago Andrés Vásquez Montenegro, de 20 años, y Brayan Rebolledo Vásquez, de 34 años.

SEMANA conoció que Vásquez Montenegro era natural de Barranquilla, soltero y se desempeñaba como estudiante de mecánica. Recibió varios impactos de bala: dos heridas en el cuello, una herida en la espalda y sufrió además fractura de mandíbula. De acuerdo con la Policía, no tenía anotaciones judiciales, ni procesos pendientes con la justicia.

Entre tanto, Rebolledo Vásquez, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Mojón, barranquillero de nacimiento, era soltero y las autoridades lo vinculan con bandas criminales en la ciudad, específicamente, con Los Costeños, donde sería sicario y estaría siendo investigado por su participación en varios casos de homicidio. Estaría bajo el mando de alias Kevin El Gordo, de la organización antes mencionada.

Además, tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, pero también lo habían capturado hace unos días por tráfico de estupefacientes.

En este hecho, dos hombres más terminaron heridos.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Las autoridades investigan el caso que causó terror entre la ciudadanía. Imagen de referencia. | Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images
Contexto: Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

Esta revista conoció que los presuntos responsables de estos hechos serían sicarios de la banda de Los Pepes al mando de Digno José Palomino Rodríguez, quienes se encuentran en plenas conversaciones de paz urbana con el Gobierno de Gustavo Petro. Los Costeños o el Bloque Resistencia Caribe son liderados por Jorge Eliecer Díaz Collazos.

BarranquillaAtlánticoLos CosteñosLos PepesBandas criminaleshomicidios

