Barranquilla

Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

Es la segunda celebración que se conoce tras videos que son compartidos por los mismos integrantes de Los Costeños por las redes sociales.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 12:41 a. m.
Motín en la penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La Penitenciaria El Bosque, en el sur de Barranquilla, sigue siendo un sitio de reclusión, al parecer, sin control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), porque la peligrosa banda de Los Costeños, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, quien hace la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, sigue violando las normas de estos penales.

Y es que muestra de ello fue lo que ocurrió la noche de velitas en el interior de las celdas, en las que criminales de esa organización realizaron una fiesta en la que, al parecer, estaban consumiendo lo que serían bebidas alcohólicas, entre otras sustancias prohibidas en estos lugares.

En las filmaciones, se logran ver también luces de Navidad y cómo los reos departían sin que el personal de Inpec los detuviera. SEMANA consultó con fuentes de esta organización criminal y sostuvo que uno de los integrantes que lideró esta celebración es conocido como alias 26.

“Todo es pago. El dinero se lo entregan a los guardianes del Inpec y ellos se hacen los de la vista gorda, pero nada pasa. En Barranquilla, todo es un relajo con esa gente dentro y ellos se molestan, es cuando les meten el Gaula de la Policía que les hacen los operativos”, detalló una fuente.

Contexto: Así son los bacanales en las cárceles de Barranquilla: fiestas, drogas y presos paseando de un patio a otro

Esta no es la única rumba que han organizado dentro de ese penal, pues entre el 20 y 21 de septiembre del presente año realizaron la celebración de Amor y Amistad, donde se les veía con un congelador lleno de cervezas, celulares y estaban escuchando música con parlantes que ingresaron de manera irregular.

Tras estos hechos, Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del Inpec en conversación con El Heraldo, anunció unas investigaciones como siempre ocurre en estos casos, pero nunca hay sanciones ejemplares.

“Una vez tuvimos conocimiento del suceso, se ordenó un operativo en el pabellón donde ocurrieron los actos, logrando la identificación plena de los PPL involucrados y la incautación de materiales prohibidos. (…) Se abrieron procesos disciplinarios contra los privados de la libertad, y de igual forma se inició investigación contra los funcionarios que, de una u otra manera, pudieron permitir estos actos dentro del centro de reclusión”, dijo el funcionario al medio barranquillero.

Contexto: Escándalo en cárcel de Barranquilla: reclusos celebran fechas especiales con cervezas y música, y usan celulares

En Barranquilla y el Atlántico, las bandas siguen haciendo de las suyas en las cárceles, mientras que la ciudadanía reclama mayores controles en estos lugares.

Peligrosa banda que hace la paz con Petro realiza segunda fiesta sin control en cárcel de Barranquilla, ¿y el Inpec?

BarranquillaAtlánticoCárcelesLos Costeños

