Filtran deseo del Real Madrid por un fichaje mundialista: como con James Rodríguez en 2014

Si algo ha caracterizado al Real Madrid, a lo largo del último tiempo, es su interés por fichar a alguna de las figuras que brilla en el mundial de fútbol que se esté jugando. Pasó en 2010 con Mesut Özil, tras destacar con Alemania en Sudáfrica, y en 2014 con James Rodríguez, luego de que el colombiano descrestara en Brasil.

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Ahora, la prensa deportiva internacional revela que Real Madrid estaría prestando especial atención sobre Ayyoub Bouaddi, mediocampista de 18 años que se ha destacado con su selección de Marruecos después de dos fechas de fase de grupos.

Ayyoub Bouaddi, figura con la Selección de Marruecos en este Mundial 2026. Foto: AP Photo/Adam Hunger

Ayyoub Bouaddi presta sus servicios al Lille de Francia, y tiene un valor aproximado en el mercado de 50 millones de euros, según el portal web Transfermarkt. Con el cuadro francés tiene contrato hasta junio de 2029.

Real Madrid pone su atención en Ayyoub Bouaddi

As amplió detalles al respecto: “Son muchos los equipos que están mirando a lo que sucede en el Mundial, pero lo cierto es que el Real Madrid ha recuperado viejas costumbres. Si hay alguien que está destacando por encima de todos, ese es el mediocentro marroquí Ayyoub Bouaddi, pretendido por muchos y admirado por todos”.

Y añaden: “En el entorno de la selección marroquí no tienen dudas respecto a que su futuro no pasa por seguir en el Lille. Como sucede con Olise, aunque el del Bayern ya era mundialmente conocido y seguido por muchos equipos, cada partido multiplica su valor”.

Y es que La Casa Blanca aumentaría la lista de jugadores mundialistas en su plantilla. Los ya conocidos, Kylian Mbappé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Federico Valverde (Uruguay), entre otros, destacan con sus selecciones y ahora estarían en el radar del equipo más laureado de España.

Resta esperar el desarrollo de los próximos días, pero lo cierto es que hay un revolcón completo en el Real Madrid. Con la llegada de José Mourinho, seguramente las caras nuevas abundarán, y las salidas también serán un tema central en la institución.

Real Madrid ya tiene refuerzos estelares

Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté fueron presentados como nuevos jugadores del Real Madrid. Causaron bastante ruido entre la prensa y la afición, pues son futbolistas de primer nivel que encajan con los evidentes cambios que tiene el cuadro de la capital de España.

Han sido unas últimas dos temporadas de zozobra para el Real Madrid, y por eso el enfoque está en que el panorama pueda cambiar más temprano que tarde.