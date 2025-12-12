Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

Provocado por una falla técnica en el tren de aterrizaje de un avión de carga, el cierre temporal del aeropuerto fue levantado tras las inspecciones correspondientes. La Aeronáutica Civil confirmó la reanudación de actividades en un comunicado oficial difundido en la tarde.

“La Aeronáutica Civil informa que a esta hora se retoma la operación en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla”, indicó la entidad, que también pidió a los viajeros consultar con sus aerolíneas ante eventuales cambios en los itinerarios.

Mientras se ejecutaban las inspecciones de infraestructura para descartar riesgos en la pista y demás áreas operativas, la autoridad aérea puso en marcha un plan de contingencia que incluyó coordinación con las terminales de Cartagena y Santa Marta, “con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar la afectación y manejar la alta demanda esperada con motivo de la final del fútbol colombiano”, señaló la Aerocivil.

La logística, según el comunicado, incluyó incluso el traslado terrestre de pasajeros entre Barranquilla y Cartagena “para cubrir algunos tramos de sus itinerarios”.

La emergencia se originó por el incidente del vuelo KRE140 de la empresa Aerosucre. “Aunque en tiempo récord se logró superar el incidente (…) el cual requirió el retorno y aterrizaje seguro de la aeronave por una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”, explicó la entidad, que activó los protocolos de investigación para determinar las causas del fallo.

La aeronave presentó problemas que motivaron su aterrizaje anticipado en Barranquilla. | Foto: Tomada de redes sociales.

Lo que pasó

Durante la maniobra de aproximación, el tren colapsó al tocar la pista, golpeando la superficie y dejando el avión inmovilizado en la zona de rodaje, lo que generó el bloqueo del tránsito aéreo del aeropuerto.

La Aerocivil añadió que continuará informando los avances del proceso y reiteró su compromiso de garantizar el bienestar de los usuarios.

La emergencia obligó a suspender temporalmente todas las operaciones de despegue y aterrizaje y, como consecuencia, al menos cuatro vuelos comerciales sufrieron retrasos significativos, afectando rutas clave hacia Bogotá, Medellín y otras ciudades del Caribe, con decenas de pasajeros varados en salas de espera mientras las aerolíneas gestionaban reprogramaciones y desvíos.