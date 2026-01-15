La capital del Atlántico continúa mostrando señales positivas en su mercado laboral, con una mejora sostenida en los indicadores de empleo que la ubican entre las ciudades con mejor desempeño del país. Este comportamiento ha estado respaldado por el dinamismo económico local y el impulso de sectores como la industria y el comercio, que hoy concentran una parte importante de las ofertas de trabajo.

En medio de este panorama, la ciudad registra más de 15.000 vacantes activas, disponibles para personas con distintos niveles de experiencia y formación, lo que amplía las posibilidades de vinculación laboral tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean cambiar de trabajo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que mejor se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Coordinador de diseño

Empresa: Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Como coordinador de proyectos arquitectónicos, será el pilar fundamental en la ejecución de proyectos de alta calidad y eficiencia dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar equipos multidisciplinarios en la ejecución de proyectos arquitectónicos.

Coordinar el diseño de proyectos arquitectónicos desde su concepción hasta la entrega final.

Asegurar que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y plazos establecidos.

Colaborar con otros departamentos para garantizar la alineación de los objetivos de diseño.

Proveer mentoría y desarrollo profesional al equipo de diseño.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinador de diseño o líder de diseño.

Conocimiento avanzado en software de diseño arquitectónico.

Habilidades de liderazgo demostradas en la gestión de equipos de diseño.

Experiencia en la coordinación de proyectos arquitectónicos de gran envergadura.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista desarrollador web

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 3.438.000

Expreso Brasilia busca un especialista en sistemas de información que tenga un fuerte enfoque en el diseño y la mejora de procesos del sistema.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos, requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad, precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI, KNime, SQLDeveloper).

Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle, SQL Server, MySQL PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo con salarios superiores a 7 millones

Auxiliar de enfermería

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.

Responsabilidades:

Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.

Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.

Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.

Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.

Requerimientos:

Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.

Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.

Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar jurídico

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en manejo documental, gestión legal y trabajo con diferentes áreas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Gestionar certificados legales y diligenciar la bitácora SAJ.

Elaborar consolidados jurídicos en Excel.

Apoyar pedidos, archivo y organización documental.

Controlar audiencias y solicitudes notariales.

Manejar correspondencia interna y externa.

Elaborar órdenes de pago y tramitar facturas.

Requerimientos:

Estudiante de Derecho entre 5.° y 9.° semestre.

Experiencia en área jurídica mínima de 1 año.

Perfil orientado al resultado, a la innovación y adaptación al cambio, al trabajo colaborativo y a la toma de decisiones ágiles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor almacén

Empresa: Grupo Ambiente

Salario: 2.000.000

Únase al equipo como asesor comercial, donde podrá desarrollar y planificar estrategias comerciales que impulsarán el crecimiento de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Planificar e implementar tácticas de ventas.

Asesorar a los clientes sobre productos o servicios.

Mantener relaciones sólidas con los clientes.

Conducir al cliente hacia el cierre exitoso de ventas.

Requisitos:

Experiencia previa en ventas y atención al cliente.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al cliente y resultados.

Capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.