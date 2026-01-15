Trabajo sí hay: ofertas de empleo con salarios superiores a 7 millones

Acceder a un empleo bien remunerado es una de las principales metas para muchas personas en el país, especialmente en un contexto en el que contar con un salario competitivo resulta clave para mejorar la calidad de vida y la estabilidad financiera. En este escenario, actualmente varias empresas reconocidas adelantan procesos de selección para incorporar talento, con ofertas laborales que alcanzan ingresos superiores a los $7 millones de pesos mensuales, según el perfil y la experiencia requerida.

Consejos para los candidatos

Para aspirar a este tipo de salarios, resulta determinante fortalecer el perfil profesional. La formación de posgrado, el dominio de un segundo idioma como el inglés y el manejo de herramientas tecnológicas especializadas son algunos de los aspectos que más valoran las organizaciones al momento de definir rangos salariales y responsabilidades, ya que reflejan mayor preparación y capacidad de adaptación a entornos laborales exigentes.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar el listado completo de vacantes disponibles ingresando a este enlace, crear un perfil profesional actualizado y postularse a las ofertas que se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, presentamos algunas de las oportunidades activas.

Ingeniero de empaque – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 7.220.500

Como diseñador de empaques, será el encargado de desarrollar empaques que cumplan con altos estándares de calidad, costo y tiempo, adaptándose a las necesidades del cliente y normativas del sector.

Responsabilidades:

Garantizar el correcto desempeño de los materiales de empaque mediante análisis técnicos y pruebas funcionales.

Desarrollar análisis funcionales de envasado para asegurar el funcionamiento en la línea de producción.

Desarrollar un portafolio de proveedores de empaque a través de análisis de costo y calidad.

Definir especificaciones técnicas de insumos para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Establecer parámetros para procesos de envasado que cumplan con los requerimientos de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Mecánica, Diseño de Producto, Diseño Industrial o carreras afines.

Nivel de inglés: B1.

3 años de experiencia en el sector cosmético, farmacéutico o de alimentos.

Experiencia en desarrollo y diseño de empaques como plástico, vidrio, aerosoles, cartón y flexibles.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Desarrollador de negocios – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Si le apasiona construir propuestas económicas, implementar procesos de automatización y asegurar la rentabilidad de las compañías, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Planificar los proyectos definiendo sus objetivos, estableciendo un cronograma detallado y determinando los recursos necesarios.

Establecer y mantener las propuestas económicas, asegurando que se cumplan los requisitos acordados con el cliente.

Supervisar el progreso del proyecto en relación con el cronograma y el presupuesto establecido.

Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.

Consolidar la información de las diferentes áreas al momento de realizar los cálculos económicos, evaluando los riesgos potenciales del proyecto.

Evaluar el éxito del proyecto una vez que se hayan alcanzado los objetivos, documentar lecciones aprendidas y evaluar por medio de indicadores a fin de identificar áreas de mejora.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, de producción, administración comercial, de empresas o afines al proceso, preferiblemente con especialización.

Mínimo 5 años de experiencia liderando proyectos en compañías manufactureras.

Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.

Competencias demostrables en negociación.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo

Director de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 11.609.000

En Croydon, buscan un director de compras estratégicas con sólida experiencia en la compra de materia prima para unirse a su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

Formalizar reclamos a proveedores derivados de rechazos de calidad.

Liderar la negociación y adquisición de materia prima e insumos esenciales.

Identificar alternativas de materias primas junto con el área técnica.

Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores.

Estimar incrementos anuales en precios de materias primas.

Mantener actualizada la base de datos de proveedores.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o áreas afines.

Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares.

Experiencia comprobada en negociación y gestión de proveedores.

Experiencia en empresas de más de 1000 trabajadores y manufactureras.

Capacidad para analizar costos y optimizar procesos.

Conocimientos sólidos en gestión estratégica de compras.

