Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Juliana Flórez

13 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Enero muestra una tendencia optimista frente a la apertura de nuevas oportunidades de empleo en Colombia. Actualmente, se registran más de 145 mil vacantes activas en distintas regiones del país, dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación.

De acuerdo con la información disponible, sectores como finanzas, tecnología y logística concentran una parte importante de las ofertas laborales vigentes, reflejando una mayor demanda de talento en estas áreas al inicio del año.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en todo el territorio nacional, las convocatorias se mantienen abiertas para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. Además, en la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Jefe de planeación financiera – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de planeación financiera, será el encargado de realizar seguimiento a la estrategia financiera de la compañía, fomentando el uso eficiente de los recursos financieros, la reducción de gastos, el manejo rentable de los activos y las inversiones.

Responsabilidades:

  • Realizar proyecciones financieras para respaldar decisiones de inversión, reducción de costos, optimización de recursos y aumento de ingresos.
  • Coordinar con el equipo de trabajo y los responsables de la compañía la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades presupuestarias.
  • Contribuir al diseño de la estructura de endeudamiento para garantizar una eficiente gestión del capital.
  • Supervisar y controlar la ejecución del plan a corto y largo plazo para asegurar su cumplimiento.
  • Monitorear la rentabilidad de los diferentes canales y unidades de negocio, proponiendo acciones para incrementar el valor de la compañía.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la operación.
  • Brindar asesoramiento financiero a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, evaluando su viabilidad y medición de su impacto en la compañía.

Requerimientos:

  • Especialización o Maestría en Finanzas, Economía o afines.
  • Experiencia mínima de 2-5 años en roles similares de estrategia financiera.
  • Conocimiento avanzado en planificación financiera y análisis de datos.
  • Habilidad para trabajar en equipos multifuncionales y liderar proyectos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
  • B1 nivel de inglés.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor senior de TI – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol le brindará oportunidades excepcionales de crecimiento y aprendizaje, permitiéndole impactar directamente en la estabilidad y eficiencia de los sistemas.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías internas de los sistemas de TI para evaluar riesgos y controles.
  • Desarrollar y ejecutar planes de auditoría para asegurar el cumplimiento normativo.
  • Identificar vulnerabilidades y proponer mejoras en los sistemas de seguridad.
  • Colaborar con equipos interdisciplinarios para implementar soluciones efectivas.
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias y tecnologías emergentes en ciberseguridad.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.
  • Experiencia mínima de 5 años en auditoría de TI o roles similares.
  • Conocimientos avanzados en metodologías de auditoría y gestión de riesgos.
  • Certificaciones en CISA, CISSP o similares son altamente valoradas.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes de empleo para abogados: conozca las oportunidades disponibles

Analista información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Responsabilidades:

  • Generar reportes e indicadores de operación logística.
  • Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.
  • Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.
  • Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.
  • Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.
  • Experiencia previa en análisis de datos logísticos.
  • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.
  • Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe logística de entrada – Medellín

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de logística de entrada, será el encargado de asegurar la efectividad y productividad, mientras garantiza el cumplimiento de normas locales.

Responsabilidades:

  • Planificar y ejecutar el cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
  • Asegurar la efectividad y productividad de los procesos logísticos: Recibo Bodega y Desempaque.
  • Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de la DIAN durante todos los procesos logísticos.
  • Velar por el cumplimiento de las BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) optimizando la capacidad de las bodegas.
  • Garantizar la confiabilidad en el inventario de materias primas y en poder de terceros.
  • Gestionar la correcta gestión de averías males faltantes y sobrantes en bodega.
  • Optimizar recursos disponibles para evitar rupturas o desviaciones de inventario.
  • Gestionar la rotación de inventarios para evitar desviaciones.
  • Supervisar el proceso de desempaque y entrega de materias primas a Producción.
  • Liderar proyectos de mejora continua en Recibo Bodega y Desempaque.
  • Retroalimentar las funciones del equipo de trabajo.
  • Elaborar y presentar informes solicitados por áreas y directivos.
  • Implementar mejoras a los procedimientos y velar por su cumplimiento.
  • Cumplir con los lineamientos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.
  • Participar en procesos de formación y mejoramiento del personal.
  • Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado.
  • Cumplir el Reglamento interno de trabajo y políticas de la UEN.

Requerimientos:

  • Título Profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en logística de entrada o cargos similares.
  • Conocimiento en normas de la DIAN y BPA.
  • Habilidades en gestión de equipos y liderazgo.
  • Capacidad para liderar proyectos de mejora continua.
  • Habilidades sólidas en planificación y organización

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

