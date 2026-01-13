Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Enero muestra una tendencia optimista frente a la apertura de nuevas oportunidades de empleo en Colombia. Actualmente, se registran más de 145 mil vacantes activas en distintas regiones del país, dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación.

De acuerdo con la información disponible, sectores como finanzas, tecnología y logística concentran una parte importante de las ofertas laborales vigentes, reflejando una mayor demanda de talento en estas áreas al inicio del año.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en todo el territorio nacional, las convocatorias se mantienen abiertas para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. Además, en la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Jefe de planeación financiera – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de planeación financiera, será el encargado de realizar seguimiento a la estrategia financiera de la compañía, fomentando el uso eficiente de los recursos financieros, la reducción de gastos, el manejo rentable de los activos y las inversiones.

Responsabilidades:

Realizar proyecciones financieras para respaldar decisiones de inversión, reducción de costos, optimización de recursos y aumento de ingresos.

Coordinar con el equipo de trabajo y los responsables de la compañía la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades presupuestarias.

Contribuir al diseño de la estructura de endeudamiento para garantizar una eficiente gestión del capital.

Supervisar y controlar la ejecución del plan a corto y largo plazo para asegurar su cumplimiento.

Monitorear la rentabilidad de los diferentes canales y unidades de negocio, proponiendo acciones para incrementar el valor de la compañía.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la operación.

Brindar asesoramiento financiero a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, evaluando su viabilidad y medición de su impacto en la compañía.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Finanzas, Economía o afines.

Experiencia mínima de 2-5 años en roles similares de estrategia financiera.

Conocimiento avanzado en planificación financiera y análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipos multifuncionales y liderar proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

B1 nivel de inglés.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor senior de TI – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol le brindará oportunidades excepcionales de crecimiento y aprendizaje, permitiéndole impactar directamente en la estabilidad y eficiencia de los sistemas.

Responsabilidades:

Realizar auditorías internas de los sistemas de TI para evaluar riesgos y controles.

Desarrollar y ejecutar planes de auditoría para asegurar el cumplimiento normativo.

Identificar vulnerabilidades y proponer mejoras en los sistemas de seguridad.

Colaborar con equipos interdisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Mantenerse actualizado sobre tendencias y tecnologías emergentes en ciberseguridad.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 5 años en auditoría de TI o roles similares.

Conocimientos avanzados en metodologías de auditoría y gestión de riesgos.

Certificaciones en CISA, CISSP o similares son altamente valoradas.

Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes de empleo para abogados: conozca las oportunidades disponibles

Analista información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.

Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.

Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.

Experiencia previa en análisis de datos logísticos.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.

Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe logística de entrada – Medellín

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de logística de entrada, será el encargado de asegurar la efectividad y productividad, mientras garantiza el cumplimiento de normas locales.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar el cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Asegurar la efectividad y productividad de los procesos logísticos: Recibo Bodega y Desempaque.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de la DIAN durante todos los procesos logísticos.

Velar por el cumplimiento de las BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) optimizando la capacidad de las bodegas.

Garantizar la confiabilidad en el inventario de materias primas y en poder de terceros.

Gestionar la correcta gestión de averías males faltantes y sobrantes en bodega.

Optimizar recursos disponibles para evitar rupturas o desviaciones de inventario.

Gestionar la rotación de inventarios para evitar desviaciones.

Supervisar el proceso de desempaque y entrega de materias primas a Producción.

Liderar proyectos de mejora continua en Recibo Bodega y Desempaque.

Retroalimentar las funciones del equipo de trabajo.

Elaborar y presentar informes solicitados por áreas y directivos.

Implementar mejoras a los procedimientos y velar por su cumplimiento.

Cumplir con los lineamientos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

Participar en procesos de formación y mejoramiento del personal.

Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado.

Cumplir el Reglamento interno de trabajo y políticas de la UEN.

Requerimientos:

Título Profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o afines.

Experiencia mínima de 5 años en logística de entrada o cargos similares.

Conocimiento en normas de la DIAN y BPA.

Habilidades en gestión de equipos y liderazgo.

Capacidad para liderar proyectos de mejora continua.

Habilidades sólidas en planificación y organización

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.