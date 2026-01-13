Hay más de 145 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Enero muestra una tendencia optimista frente a la apertura de nuevas oportunidades de empleo en Colombia. Actualmente, se registran más de 145 mil vacantes activas en distintas regiones del país, dirigidas a personas con diversos niveles de experiencia y formación.
De acuerdo con la información disponible, sectores como finanzas, tecnología y logística concentran una parte importante de las ofertas laborales vigentes, reflejando una mayor demanda de talento en estas áreas al inicio del año.
En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en todo el territorio nacional, las convocatorias se mantienen abiertas para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. Además, en la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Jefe de planeación financiera – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de planeación financiera, será el encargado de realizar seguimiento a la estrategia financiera de la compañía, fomentando el uso eficiente de los recursos financieros, la reducción de gastos, el manejo rentable de los activos y las inversiones.
Responsabilidades:
- Realizar proyecciones financieras para respaldar decisiones de inversión, reducción de costos, optimización de recursos y aumento de ingresos.
- Coordinar con el equipo de trabajo y los responsables de la compañía la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades presupuestarias.
- Contribuir al diseño de la estructura de endeudamiento para garantizar una eficiente gestión del capital.
- Supervisar y controlar la ejecución del plan a corto y largo plazo para asegurar su cumplimiento.
- Monitorear la rentabilidad de los diferentes canales y unidades de negocio, proponiendo acciones para incrementar el valor de la compañía.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la operación.
- Brindar asesoramiento financiero a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, evaluando su viabilidad y medición de su impacto en la compañía.
Requerimientos:
- Especialización o Maestría en Finanzas, Economía o afines.
- Experiencia mínima de 2-5 años en roles similares de estrategia financiera.
- Conocimiento avanzado en planificación financiera y análisis de datos.
- Habilidad para trabajar en equipos multifuncionales y liderar proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- B1 nivel de inglés.
Auditor senior de TI – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol le brindará oportunidades excepcionales de crecimiento y aprendizaje, permitiéndole impactar directamente en la estabilidad y eficiencia de los sistemas.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías internas de los sistemas de TI para evaluar riesgos y controles.
- Desarrollar y ejecutar planes de auditoría para asegurar el cumplimiento normativo.
- Identificar vulnerabilidades y proponer mejoras en los sistemas de seguridad.
- Colaborar con equipos interdisciplinarios para implementar soluciones efectivas.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y tecnologías emergentes en ciberseguridad.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 5 años en auditoría de TI o roles similares.
- Conocimientos avanzados en metodologías de auditoría y gestión de riesgos.
- Certificaciones en CISA, CISSP o similares son altamente valoradas.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.
Analista información logística – Funza
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.
Responsabilidades:
- Generar reportes e indicadores de operación logística.
- Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.
- Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.
- Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.
- Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.
- Experiencia previa en análisis de datos logísticos.
- Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.
Jefe logística de entrada – Medellín
Empresa: AKT
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de logística de entrada, será el encargado de asegurar la efectividad y productividad, mientras garantiza el cumplimiento de normas locales.
Responsabilidades:
- Planificar y ejecutar el cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- Asegurar la efectividad y productividad de los procesos logísticos: Recibo Bodega y Desempaque.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de la DIAN durante todos los procesos logísticos.
- Velar por el cumplimiento de las BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) optimizando la capacidad de las bodegas.
- Garantizar la confiabilidad en el inventario de materias primas y en poder de terceros.
- Gestionar la correcta gestión de averías males faltantes y sobrantes en bodega.
- Optimizar recursos disponibles para evitar rupturas o desviaciones de inventario.
- Gestionar la rotación de inventarios para evitar desviaciones.
- Supervisar el proceso de desempaque y entrega de materias primas a Producción.
- Liderar proyectos de mejora continua en Recibo Bodega y Desempaque.
- Retroalimentar las funciones del equipo de trabajo.
- Elaborar y presentar informes solicitados por áreas y directivos.
- Implementar mejoras a los procedimientos y velar por su cumplimiento.
- Cumplir con los lineamientos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.
- Participar en procesos de formación y mejoramiento del personal.
- Responder por los bienes muebles a cargo y garantizar su uso adecuado.
- Cumplir el Reglamento interno de trabajo y políticas de la UEN.
Requerimientos:
- Título Profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en logística de entrada o cargos similares.
- Conocimiento en normas de la DIAN y BPA.
- Habilidades en gestión de equipos y liderazgo.
- Capacidad para liderar proyectos de mejora continua.
- Habilidades sólidas en planificación y organización
