Vacantes de empleo para abogados: conozca las oportunidades disponibles

Actualmente, el mercado laboral mantiene una demanda constante de profesionales en Derecho, con vacantes abiertas en áreas jurídicas internas, firmas especializadas, equipos de cumplimiento normativo, entre otros. Estas oportunidades están orientadas a labores de asesoría legal, revisión y gestión de contratos, así como al acompañamiento de procesos internos en las organizaciones.

Desde la perspectiva de las organizaciones, se buscan abogados capaces de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de aportar criterio jurídico a la toma de decisiones, respaldando la gestión de los negocios tanto en funciones operativas como estratégicas.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Abogado junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Alianza Team

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

En Alianza Team buscan un(a) abogado(a) junior bilingüe que quiera crecer en un entorno corporativo dinámico, aportando al manejo del riesgo legal y acompañando las decisiones del negocio con criterio jurídico y foco en la calidad.

Responsabilidades:

Elaborar y revisar contratos y acuerdos.

Asesorar a las áreas internas en temas legales corporativos, contractuales y regulatorios.

Apoyar la gestión de propiedad intelectual y libros societarios.

Brindar soporte en procesos administrativos y judiciales.

Hacer seguimiento a cambios normativos que impacten la operación.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Mínimo 1 año de experiencia en firma o empresa.

Conocimientos en derecho comercial, societario y contractual.

Inglés avanzado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista jurídico – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 4.400.000

Como analista jurídico, su misión será acompañar la gestión contractual de la compañía, liderando la negociación con el área de abastecimiento para garantizar condiciones óptimas, participando en la estructuración del negocio y la formalización de contratos, gestionando cualquier situación que surja con proveedores y aliados después de la firma.

Responsabilidades:

Acompañamiento jurídico en la negociación, celebración y ejecución de los contratos con proveedores y/o aliados de la Compañía.

Análisis de seguridades adicionales o colaterales que pudieran blindar los negocios jurídicos.

Asesoría al equipo de abastecimiento o áreas usuarias en la estructuración y ejecución de los negocios jurídicos con proveedores y/o aliados. Emisión de conceptos y elaboración de documentos requeridos.

Revisión, aprobación y/o elaboración de contratos, acuerdos de confidencialidad, cartas de no siniestro, formatos de vinculación, notificaciones o acuerdos de terminación, certificados, y requerimientos por incumplimiento, entre otros asuntos inherentes a la gestión contractual de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho comercial y de negocios.

Inglés intermedio-avanzado.

Plus: Posgrado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado especialista en títulos inmueble – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec S.AS.

Salario: A convenir

Como especialista en derecho inmobiliario, tendrá la responsabilidad de analizar folios de matrícula inmobiliaria y diagnosticar problemáticas legales complejas, proponiendo soluciones efectivas.

Responsabilidades:

Analizar folios de matrícula inmobiliaria para determinar la situación jurídica de los predios.

Elaborar estudios de títulos completos identificando riesgos y gravámenes.

Investigar y aplicar la normatividad vigente en derecho inmobiliario propiedad horizontal y urbanismo.

Diagnosticar problemáticas legales complejas y proponer soluciones estratégicas.

Interactuar con el equipo interno y entidades externas de manera efectiva.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia comprobable en estudios de títulos de inmuebles.

Conocimientos en normatividad de derecho inmobiliario y propiedad horizontal.

Habilidad para diagnosticar y solucionar problemáticas legales complejas.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

