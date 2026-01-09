Termine la semana con empleo: vacantes abiertas para aplicar hoy mismo

La semana cierra con múltiples vacantes activas en distintos sectores económicos, una señal de que las empresas continúan adelantando procesos de contratación para cubrir cargos operativos, administrativos y especializados. Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo o desean un cambio laboral.
Las ofertas disponibles responden a necesidades inmediatas de las organizaciones, que buscan fortalecer sus equipos para garantizar la continuidad de la operación, atender el crecimiento de la demanda y avanzar en proyectos estratégicos. Por ello, los procesos de selección se mantienen abiertos y con aplicación gratuita.
Para los candidatos, este escenario representa una oportunidad para revisar con detalle las vacantes, verificar los requisitos y seleccionar aquellas que se ajusten a su perfil profesional y expectativas laborales.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Ingeniero servicio posventa automotriz – Barranquilla
Empresa: Corautos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona liderar equipos y garantizar experiencias excepcionales? Únase a un equipo dinámico y comprometido con la innovación.
Responsabilidades:
- Coordinar la recepción y entrega de vehículos, asegurando una experiencia de servicio excepcional.
- Planificar y asignar citas, optimizando la operación del taller.
- Presentar alternativas de mantenimiento y costos, garantizando transparencia y confianza.
- Supervisar la calidad del servicio y comunicar avances al cliente.
- Gestionar OT en sistema, controlando repuestos y mano de obra.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia liderando equipos en entornos de posventa.
- Conocimiento en mecánica automotriz y gestión de clientes.
Jefe de planeación financiera – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de planeación financiera, será el encargado de realizar seguimiento a la estrategia financiera de la compañía, fomentando el uso eficiente de los recursos financieros, la reducción de gastos, el manejo rentable de los activos y las inversiones.
Responsabilidades:
- Realizar proyecciones financieras para respaldar decisiones de inversión, reducción de costos, optimización de recursos y aumento de ingresos.
- Coordinar con el equipo de trabajo y los responsables de la compañía la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades presupuestarias.
- Contribuir al diseño de la estructura de endeudamiento para garantizar una eficiente gestión del capital.
- Supervisar y controlar la ejecución del plan a corto y largo plazo para asegurar su cumplimiento.
- Monitorear la rentabilidad de los diferentes canales y unidades de negocio, proponiendo acciones para incrementar el valor de la compañía.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la operación.
- Brindar asesoramiento financiero a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, evaluando su viabilidad y medición de su impacto en la compañía.
Requerimientos:
- Especialización o Maestría en Finanzas Economía o afines.
- Experiencia mínima de 2-5 años en roles similares de estrategia financiera.
- Conocimiento avanzado en planificación financiera y análisis de datos.
- Habilidad para trabajar en equipos multifuncionales y liderar proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- B1 nivel de inglés.
Jefe de zona retail – Bogotá D.C.
Empresa: Tostao
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol estratégico, será responsable de supervisar las operaciones diarias de las tiendas, garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y asegurar la mejor calidad en el servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de las tiendas dentro de la zona asignada.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y la calidad del servicio al cliente.
- Coordinar la implementación de estrategias comerciales y promocionales.
- Analizar informes de ventas y tomar decisiones basadas en datos para optimizar resultados.
- Motivar y desarrollar equipos de trabajo fomentando un ambiente de alto rendimiento.
- Gestionar inventarios y optimizar la logística para garantizar la eficiencia operativa.
Jefe comercial – Cali
Empresa: Superpack
Salario: 5.000.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia asegurando la rentabilidad y el crecimiento de empresas mediante la captación de clientes, implementación de estrategias comerciales y análisis del mercado ¡este es su lugar!
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de prospección y apertura de mercado.
- Impulsar el crecimiento estratégico de clientes, identificando oportunidades de expansión a través de nuevos servicios.
- Ejecutar acciones de cobranza estratégica, en coordinación con áreas financieras, en situaciones que requieran intervención directa, asegurando así la liquidez y salud financiera de la organización.
- Asegurar la trazabilidad y actualización de todo el ciclo comercial en el CRM, desde la generación del lead hasta el cierre del contrato.
- Garantizar la comunicación permanente con las áreas de soporte, durante el proceso de negociación con el fin de mantener alineadas a las áreas.
- Representar a la compañía en eventos estratégicos de mercadeo a nivel nacional, como ferias, congresos y activaciones.
Requerimientos:
- Ingeniería industrial, en producción, administración comercial, de empresas, o afines al proceso, preferiblemente con especialización.
- Mínimo 3 años de experiencia en ventas de servicios B2B, ya sea de maquila y/o logística.
- Habilidades avanzadas en análisis de mercado y generación de propuestas comerciales.
- Competencia demostrable en captación de clientes y cierre de negocios.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
