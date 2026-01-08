Bogotá: hay más de 84 mil vacantes activas esta semana, así puede postularse

Durante esta semana, la capital colombiana registra múltiples vacantes activas, lo que confirma que la búsqueda de talento sigue siendo una prioridad para las empresas que operan en Bogotá.

Este volumen de oportunidades da cuenta de la dinámica económica de la ciudad y de la necesidad de las organizaciones de reforzar sus equipos para atender la operación diaria, el crecimiento de la demanda y los proyectos en curso.

Para quienes están en búsqueda de empleo, este panorama también implica la necesidad de postularse de forma estratégica, revisar con atención los requisitos y preparar su perfil profesional antes de iniciar los procesos de selección.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, haciendo clic aquí. El proceso es 100% gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Comercial senior B2B

Salario: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El objetivo general del rol es impulsar el crecimiento y la expansión de la cartera de clientes de la empresa mediante una prospección activa y estratégica, centrándose en la identificación y captación de empresas grandes y líderes en el mercado.

Responsabilidades:

Identificar y prospectar activamente clientes potenciales dentro del segmento empresarial grande (Enterprise), enfocándose en empresas de alto potencial y oportunidades de negocio significativas.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los Chief Human Resources Officers (CHRO) y otros líderes de operaciones dentro de las organizaciones objetivas, comprendiendo sus necesidades y desafíos comerciales para ofrecer soluciones adecuadas.

Analizar el mercado para identificar tendencias, oportunidades y competidores en el segmento Enterprise, y ajustar las estrategias comerciales.

Generar un flujo constante de leads cualificados a través de diversas actividades de prospección como networking y participación en eventos.

Preparar y presentar propuestas comerciales personalizadas que aborden las necesidades específicas de los clientes potenciales, destacando los beneficios y el valor añadido de los productos o servicios ofrecidos.

Seguir activamente los leads y llevar a cabo un proceso de ventas completo, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurándose de cumplir con los objetivos de conversión y presupuesto establecidos.

Requerimientos:

Entre 5 y 10 años de experiencia laboral en el área comercial.

Entre 3 y 5 años de experiencia específica en empresas de tecnología, gestión de clientes y venta consultiva B2B.

Nivel de inglés B2

Experiencia en manejo de CRM.

Deseable conocimiento en Salesforce.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Fonoaudiólogo

Empresa: Compensar

Salario: 3.753.200

Tipo de contrato: Término indefinido

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Empleo en Cundinamarca: empresas abren oportunidades laborales en varios municipios

Coordinador de zona junior

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de comercio exterior

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para gestionar las operaciones de comercio exterior en la organización, garantizando una perfecta coordinación en las importaciones y exportaciones.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones de importación y exportación.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales en el comercio exterior.

Analizar y optimizar procesos logísticos para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar una gestión eficaz de la cadena de suministro.

Utilizar herramientas tecnológicas como SAP y Excel para la gestión de datos y logística.

Requerimientos:

Título universitario en Comercio Internacional, Negocios o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles como Analista de Comercio Exterior o International Trade Analyst.

Conocimiento avanzado en SAP Excel y sistemas de gestión de logística.

Habilidades comprobadas en organización y análisis de datos.

Capacidad de garantizar el cumplimiento normativo en operaciones de comercio internacional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.