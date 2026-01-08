Empleo en Cundinamarca: empresas abren oportunidades laborales en varios municipios

Empresas de diversos sectores han activado procesos de selección para fortalecer sus operaciones y atender las necesidades productivas y comerciales que se desarrollan tanto en zonas urbanas como rurales de Cundinamarca

Las oportunidades disponibles abarcan perfiles operativos, técnicos, administrativos y profesionales, lo que amplía las posibilidades de vinculación para personas con diferentes niveles de experiencia y formación. Además, la cercanía con Bogotá y la presencia de corredores industriales y logísticos convierten al departamento en un punto estratégico para la generación de empleo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de bodega y conductor con licencia C1 – Cota

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Responsabilidades:

Coordinar la recepción y almacenamiento de mercancías.

Realizar entregas puntuales en la zona asignada.

Mantener registros precisos de las operaciones diarias.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Colaborar con el equipo en la optimización de procesos logísticos.

Requerimientos:

Licencia de conducción C1 vigente.

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de bodega o conductor.

Conocimiento en manejo de inventarios y cargas.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para trabajar en Cota y zonas aledañas.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial/ vendedor – Zipaquirá

Empresa: Lili Pink

Salario: 2.000.000 a 2.400.000

Lilipink & Yoi está buscando talento comercial en Zipaquirá.

Responsabilidades:

Asesoría y atención al cliente.

Impulso de ventas y cumplimiento de metas.

Manejo de caja y facturación.

Organización y surtido de tienda.

Apoyo en inventarios.

Visual y orden del punto de venta.

Trabajo en equipo y apoyo en diferentes áreas.

Requerimientos:

Actitud positiva y energía comercial.

Excelente servicio al cliente.

Capacidad para realizar funciones integrales.

Proactividad y responsabilidad.

Pasión por la moda y las ventas.

Experiencia en ventas (deseable, no excluyente).

¡Postúlese aquí!

Empresas en Bogotá buscan personal: estas son las oportunidades disponibles

Operario de producción – Funza

Empresa: Su Servicio

Salario: A convenir

En este rol formará parte de un entorno dinámico en Funza, donde su papel será determinante para alcanzar los objetivos de calidad y producción.

Responsabilidades:

Operar maquinaria de producción de manera segura y eficiente.

Controlar la calidad de los productos en cada etapa del proceso.

Seguir las normas de seguridad y procedimientos establecidos.

Colaborar con el equipo para mantener un flujo de trabajo continuo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año como operario de producción o en roles similares.

Conocimiento de normas de seguridad industrial.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial externo microcrédito – Zipaquirá

Empresa: Mibanco

Salario: 2.200.000 a 2.570.000

Mibanco busca un asesor comercial externo microcrédito en Zipaquirá, ¡aplique ahora y crezca en el equipo!

Responsabilidades:

Colocación de créditos y venta del portafolio financiero.

Captación y fidelización de clientes.

Gestión de calidad de cartera.

Expansión y desarrollo de nuevos mercados.

Requerimientos:

Formación: Técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.

Experiencia: Debe ser mínima de 1 año como asesor comercial externo.

Gusto por el trabajo de campo y la atención al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.