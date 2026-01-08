Empleo en Cundinamarca: empresas abren oportunidades laborales en varios municipios

Empresas de diversos sectores han activado procesos de selección para fortalecer sus operaciones y atender las necesidades productivas y comerciales que se desarrollan tanto en zonas urbanas como rurales de Cundinamarca
Las oportunidades disponibles abarcan perfiles operativos, técnicos, administrativos y profesionales, lo que amplía las posibilidades de vinculación para personas con diferentes niveles de experiencia y formación. Además, la cercanía con Bogotá y la presencia de corredores industriales y logísticos convierten al departamento en un punto estratégico para la generación de empleo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de bodega y conductor con licencia C1 – Cota
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: A convenir
Responsabilidades:
- Coordinar la recepción y almacenamiento de mercancías.
- Realizar entregas puntuales en la zona asignada.
- Mantener registros precisos de las operaciones diarias.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad.
- Colaborar con el equipo en la optimización de procesos logísticos.
Requerimientos:
- Licencia de conducción C1 vigente.
- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de bodega o conductor.
- Conocimiento en manejo de inventarios y cargas.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en Cota y zonas aledañas.
Asesor comercial/ vendedor – Zipaquirá
Empresa: Lili Pink
Salario: 2.000.000 a 2.400.000
Lilipink & Yoi está buscando talento comercial en Zipaquirá.
Responsabilidades:
- Asesoría y atención al cliente.
- Impulso de ventas y cumplimiento de metas.
- Manejo de caja y facturación.
- Organización y surtido de tienda.
- Apoyo en inventarios.
- Visual y orden del punto de venta.
- Trabajo en equipo y apoyo en diferentes áreas.
Requerimientos:
- Actitud positiva y energía comercial.
- Excelente servicio al cliente.
- Capacidad para realizar funciones integrales.
- Proactividad y responsabilidad.
- Pasión por la moda y las ventas.
- Experiencia en ventas (deseable, no excluyente).
Operario de producción – Funza
Empresa: Su Servicio
Salario: A convenir
En este rol formará parte de un entorno dinámico en Funza, donde su papel será determinante para alcanzar los objetivos de calidad y producción.
Responsabilidades:
- Operar maquinaria de producción de manera segura y eficiente.
- Controlar la calidad de los productos en cada etapa del proceso.
- Seguir las normas de seguridad y procedimientos establecidos.
- Colaborar con el equipo para mantener un flujo de trabajo continuo.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 1 año como operario de producción o en roles similares.
- Conocimiento de normas de seguridad industrial.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Asesor comercial externo microcrédito – Zipaquirá
Empresa: Mibanco
Salario: 2.200.000 a 2.570.000
Mibanco busca un asesor comercial externo microcrédito en Zipaquirá, ¡aplique ahora y crezca en el equipo!
Responsabilidades:
- Colocación de créditos y venta del portafolio financiero.
- Captación y fidelización de clientes.
- Gestión de calidad de cartera.
- Expansión y desarrollo de nuevos mercados.
Requerimientos:
- Formación: Técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.
- Experiencia: Debe ser mínima de 1 año como asesor comercial externo.
- Gusto por el trabajo de campo y la atención al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.