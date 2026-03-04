Trabajo sí hay en Barranquilla: más de 17 mil oportunidades disponibles

Barranquilla registra más de 17.000 oportunidades laborales activas en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, en un momento en el que las cifras oficiales muestran una mejora en el mercado laboral.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el trimestre noviembre 2025 - enero 2026 la tasa de desocupación se redujo en la ciudad y su área metropolitana. El indicador pasó de 10,3 % a 8,7 %, reflejando una recuperación frente al mismo periodo anterior.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, registrar su hoja de vida y postularse a las ofertas que más se ajusten a sus intereses. El proceso es completamente gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican ofertas actualizadas todos los días.

Auditor médico (a)

Empresa: Mired Barranquilla IPS

Salario: $ 4.730.000

Su rol como auditor en salud no solo reforzará el compromiso con la excelencia, sino que también le permitirá crecer profesionalmente y adquirir una visibilidad significativa en el sector salud.

Responsabilidades:

Realizar auditorías médicas para asegurar la calidad en la atención de salud.

Supervisar el cumplimiento de normativas y estándares de salud.

Evaluar y mejorar los procesos de atención médica.

Colaborar con otros departamentos para implementar mejoras en los servicios de salud.

Proporcionar reportes detallados sobre las auditorías realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 3 años como auditor médico.

Conocimiento de normativas de calidad en salud.

Habilidad para evaluar y analizar procesos médicos.

Excelentes habilidades de comunicación y colaboración.

¡Aplique acá!

Analista financiero

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de impactar directamente en la actuación de la empresa al monitorear y controlar los KPI y gestionar presupuestos en colaboración con los líderes de cada área.

Responsabilidades:

Controlar y realizar seguimiento de las políticas de la compañía.

Velar por los KPI de la compañía.

Control y monitoreo a la gestión de diferentes áreas.

Realizar la gestión, evaluación y control de las operaciones y proyectos de inversión.

Optimización de los recursos de la compañía.

Realizar el presupuesto de la compañía con el apoyo de los lideres de cada área.

Estructurar los proyectos de inversión.

Requerimientos:

Título profesional en Finanzas, Ingeniero administrativo o economista

Mínimo 2 años de experiencia.

Dominio avanzado de Excel y Software contable.

Manejo de KPI.

Capacidad analítica y proactividad para la gestión de proyectos.

¡Aplique acá!

Ejecutivo de aprendizaje y desarrollo

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Constructora Bolívar busca un ejecutivo de aprendizaje y desarrollo en la ciudad de Barranquilla.

Responsabilidades:

Definir e implementar estrategias de aprendizaje alineadas a los objetivos del negocio.

Acompañar a líderes en el desarrollo de competencias.

Fomentar una cultura de aprendizaje continuo.

Requerimientos:

Título profesional en psicología, administración de empresas o carrera afín.

Experiencia mínima de 4 años en talento humana enfocada en áreas de aprendizaje y desarrollo.

Conocimiento en gestión del talento.

¡Aplique acá!

Asesor comercial maquinaria

Empresa: Dinissan Máquinaria

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en procesos de ventas y pasión por ofrecer un servicio excepcional al cliente, esta es su oportunidad para impactar directamente en la propuesta de valor y estrategia comercial en el sector de maquinaria pesada.

Responsabilidades:

Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el sector de maquinaria pesada.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios asegurando su satisfacción y el cumplimiento de sus necesidades.

Colaborar con el equipo para desarrollar estrategias de venta efectivas.

Participar en la planificación y ejecución de presentaciones comerciales.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como asesor comercial.

Conocimiento en procesos de ventas y estrategias de mercado.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar dentro de la región.

¡Aplique acá!

Gerente de sede

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.200.000 a $ 6.000.000

En este cargo, tendrá la oportunidad de implementar estrategias comerciales y de marketing innovadoras para aumentar la rentabilidad.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar el funcionamiento diario del punto de venta.

Establecer y alcanzar los objetivos de ventas y KPI.

Gestionar y controlar el presupuesto de la sede.

Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión.

Desarrollar estrategias comerciales y de marketing.

Capacitar y motivar al equipo comercial.

Requerimientos:

Experiencia en el seguimiento de equipos comerciales.

Experiencia gerenciando puntos de venta.

Experiencia para manejar presupuestos y KPI.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.