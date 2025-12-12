Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, principal terminal aérea del área metropolitana de Barranquilla, se encuentran suspendidas de manera temporal este viernes por la mañana tras un incidente técnico que involucró a una aeronave de carga.

Según reportes oficiales, un avión perteneciente a la aerolínea Aerosucre presentó una anomalía en el tren de aterrizaje izquierdo justo al retornar a la pista, lo que culminó en un golpe contra la superficie de rodaje y provocó que la aeronave quedara inmovilizada sobre la pista.

Una nueva emergencia aérea encendió las alarmas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz la madrugada del día de hoy. El Boeing 727-200 carguero de la aerolínea AeroSucre, con matrícula HK-5216, se vio obligado a realizar un retorno de emergencia poco después de su despegue. pic.twitter.com/5yxFo56Fwh — Colombiaalaire.com (@colombialaire) December 12, 2025

Retrasos y caos para los viajeros

Como consecuencia del bloqueo, el aeropuerto no ha podido recibir ni despachar vuelos desde primeras horas de la mañana, afectando tanto salidas como llegadas programadas. Al menos cuatro vuelos han sufrido retrasos, mientras técnicos especializados trabajan para remover la aeronave y permitir la reapertura de la pista.

Las autoridades de la Aerocivil han confirmado que no se han registrado heridos entre la tripulación ni personal involucrado en el hecho, y que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia necesarios para la atención del incidente.

Equipos de bomberos aeronáuticos y personal de seguridad del aeropuerto acudieron de inmediato tras la detección de la falla, colaborando en la supervisión del aterrizaje seguro de la aeronave y en las labores de evaluación técnica. La entidad reguladora también ha iniciado una investigación para determinar las causas precisas de la falla en la estructura del tren de aterrizaje.

La Aeronáutica Civil y las diferentes aerolíneas han pedido a los usuarios consultar directamente con sus operadores aéreos sobre cambios en itinerarios o reprogramaciones. Asimismo, se aconseja a los pasajeros afectados mantener comunicación continua con sus aerolíneas y permanecer informados sobre la reanudación de las operaciones en el terminal aéreo.

Nuevas rutas en Barranquilla

La conectividad aérea en Colombia sigue fortaleciéndose gracias a iniciativas de aerolíneas como Satena, que recientemente dio a conocer la apertura de cuatro nuevas rutas desde Barranquilla hacia destinos del país: Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.

Con este anuncio, la compañía reafirma su compromiso de seguir ampliando su presencia en la región Caribe y de impulsar la integración territorial,facilitando la movilidad de viajeros y dinamizando la economía local.

Según informó, las nuevas rutas ya disponibles, comenzaron a operar de manera escalonada de la siguiente manera:

05 de diciembre: inició la conexión Barranquilla - Montería

06 de diciembre: comenzaron los vuelos de Barranquilla a Valledupar y Barranquilla a Bucaramanga.

07 de diciembre: en el marco de la celebración del Día de las Velitas, arrancó la ruta Barranquilla - Aguachica.