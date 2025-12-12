Suscribirse

Atlántico

Video: avión carguero por poco se estrella en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; operaciones aéreas suspendidas

Se produjo un golpe contra la superficie de rodaje, que provocó la inmovilización de la aeronave sobre la pista.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 1:04 p. m.
Falla en el tren de aterrizaje de un avión de carga
Falla en el tren de aterrizaje de un avión de carga | Foto: cortesía

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, principal terminal aérea del área metropolitana de Barranquilla, se encuentran suspendidas de manera temporal este viernes por la mañana tras un incidente técnico que involucró a una aeronave de carga.

Según reportes oficiales, un avión perteneciente a la aerolínea Aerosucre presentó una anomalía en el tren de aterrizaje izquierdo justo al retornar a la pista, lo que culminó en un golpe contra la superficie de rodaje y provocó que la aeronave quedara inmovilizada sobre la pista.

Retrasos y caos para los viajeros

Como consecuencia del bloqueo, el aeropuerto no ha podido recibir ni despachar vuelos desde primeras horas de la mañana, afectando tanto salidas como llegadas programadas. Al menos cuatro vuelos han sufrido retrasos, mientras técnicos especializados trabajan para remover la aeronave y permitir la reapertura de la pista.

Las autoridades de la Aerocivil han confirmado que no se han registrado heridos entre la tripulación ni personal involucrado en el hecho, y que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia necesarios para la atención del incidente.

Equipos de bomberos aeronáuticos y personal de seguridad del aeropuerto acudieron de inmediato tras la detección de la falla, colaborando en la supervisión del aterrizaje seguro de la aeronave y en las labores de evaluación técnica. La entidad reguladora también ha iniciado una investigación para determinar las causas precisas de la falla en la estructura del tren de aterrizaje.

La Aeronáutica Civil y las diferentes aerolíneas han pedido a los usuarios consultar directamente con sus operadores aéreos sobre cambios en itinerarios o reprogramaciones. Asimismo, se aconseja a los pasajeros afectados mantener comunicación continua con sus aerolíneas y permanecer informados sobre la reanudación de las operaciones en el terminal aéreo.

Nuevas rutas en Barranquilla

La conectividad aérea en Colombia sigue fortaleciéndose gracias a iniciativas de aerolíneas como Satena, que recientemente dio a conocer la apertura de cuatro nuevas rutas desde Barranquilla hacia destinos del país: Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica.

Con este anuncio, la compañía reafirma su compromiso de seguir ampliando su presencia en la región Caribe y de impulsar la integración territorial,facilitando la movilidad de viajeros y dinamizando la economía local.

Según informó, las nuevas rutas ya disponibles, comenzaron a operar de manera escalonada de la siguiente manera:

  • 05 de diciembre: inició la conexión Barranquilla - Montería
  • 06 de diciembre: comenzaron los vuelos de Barranquilla a Valledupar y Barranquilla a Bucaramanga.
  • 07 de diciembre: en el marco de la celebración del Día de las Velitas, arrancó la ruta Barranquilla - Aguachica.

“Esta expansión marcó un nuevo logro para Satena y para el Caribe colombiano. Desde Barranquilla seguimos conectando oportunidades y aportando al progreso regional”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

