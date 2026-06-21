MinTransporte reporta normalidad en la movilidad durante la jornada electoral en Colombia

Mientras este domingo 21 de junio de 2026 se sigue desarrollando la jornada electoral para decidir al próximo presidente de Colombia entre Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella, las entidades del país siguen monitoreando el panorama para que la jornada se desarrolle con normalidad.

🔴 Elecciones presidenciales 2026: Colombia elige entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda

Una de ellas es el Ministerio de Transporte, el cual se encarga de que la movilidad en el país se encuentre en las mejores condiciones para que los ciudadanos se puedan dirigir a sus puestos de urnas para votar por su candidato.

Según el último comunicado compartido por la entidad, hasta el momento la jornada electoral ha estado avanzando con normalidad en la materia de tránsito, en donde todos los sistemas de transporte disponibles se encuentran operando sin ningún problema.

Ante ello, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, ha destacado la organización por parte del Gobierno Nacional, en donde se han desplegado todas las capacidades institucionales para poder acompañar en el desarrollo de la jornada electoral.

“Nuestro compromiso es que ninguna barrera de movilidad limite el derecho al voto de las y los colombianos. Desde muy temprano estamos haciendo seguimiento en todo el país para garantizar la operación de los sistemas de transporte, la conectividad de los territorios y el normal desarrollo de la jornada electoral”, comentó la ministra.

La ministra @maferojas entrega un parte de tranquilidad a las y los colombianos: los sistemas de transporte del país operan con normalidad durante la jornada electoral.



El sector Transporte mantiene monitoreo permanente en sistemas de transporte público, aeropuertos y puertos. pic.twitter.com/rXrP4JA1XJ — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 21, 2026

Principales reportes durante el desarrollo de la jornada electoral

El Ministerio de Transporte ha compartido los principales reportes que ha registrado la entidad en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

En cuanto a las inspecciones fluviales, la entidad ha afirmado que las operaciones han sido normales a la hora.

La única excepción registrada durante el día de hoy ha sido una novedad que ocurrió en San Jacinto del Cauca, en donde una embarcación presuntamente sufrió unas fallas técnicas que conllevaron un incendio.

De acuerdo al último reporte todos los sistemas de transporte están operando con normalidad en la jornada electoral.



Por instrucción de la ministra @maferojas el sector Transporte mantiene presencia y monitoreo permanente en sistemas de transporte público, aeropuertos y puertos pic.twitter.com/79iMn7Gabg — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 21, 2026

Afortunadamente, ningún ciudadano vinculado en el hecho sufrió alguna lesión. Tras los hechos que se presentaron, las autoridades correspondientes informaron que el material electoral que se encontraba en el barco fue perdido tras el incendio ocurrido.

Por otro lado, la Superintendencia de Transporte ha seguido manteniendo presencia institucional en todas las zonas del país por medio de unos operativos de seguimiento y control que se encuentran en 18 aeropuertos, 65 corredores viales y 11 puertos acuáticos.

Cabe recalcar que el pasado sábado 20 de junio, el Ministerio de Transporte hizo un llamado para que todos los prestadores de movilidad en Colombia estuvieran activos al 100 %. Esto con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos del país tengan la disponibilidad de utilizar estos medios para llegar a sus destinos de cara a la jornada electoral.