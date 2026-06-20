MinTransporte pide activar el 100 % de la capacidad transportadora para la movilidad en las elecciones

El objetivo del transporte en Colombia, para el domingo 21 de junio, será el de garantizar que todo ciudadano llegue a las urnas.

El Ministerio de Transporte anunció que hará un monitoreo constante para que los servicios se presten en todas las modalidades disponibles y hace un llamado a los prestadores a activar el 100 % de la capacidad para movilizar a las personas.

En bus, camión, lancha, tren o avión, la movilidad debe ser puesta al servicio de la jornada democrática.

Inclusive, se recuerdan casos de ciudadanos habitantes de esa llamada Colombia profunda, por donde no hay vías y poca presencia del Estado, que se desplazaron en moto por caminos de herradura durante 12 horas para llegar al punto más cercano de votación. Sucedió en Paz de Ariporo, municipio de Casanare ubicado Llano adentro, en donde muchos de los habitantes trabajan como cuidadores de grandes extensiones de tierras alejadas del casco urbano.

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El llamado del Ministerio de Transporte es a que se dé cumplimiento de las medidas adoptadas para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

Varios equipos de seguimiento se han distribuido en las regiones del país. Se articulan con las autoridades de tránsito y la Superintendencia de Transporte para hacer las verificaciones de la operación de las rutas, atender novedades en tiempo real y garantizar la prestación continua del servicio durante toda la jornada electoral.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: Presidencia

La ministra del ramo, María Fernanda Rojas, manifestó que, desde su cartera, también participará en garantizar la democracia, promoviendo la movilidad. “Hemos dispuesto todas las capacidades institucionales del sector transporte para que los colombianos y colombianas puedan desplazarse sin contratiempos a ejercer su derecho al voto. Nuestro compromiso es que el transporte funcione plenamente y llegue a cada rincón del país durante esta jornada electoral”, afirmó.

Gobernadores, alcaldes, autoridades de transporte y empresas transportadoras son las invitadas a operar al 100 % de la capacidad transportadora disponible. “Queremos eliminar cualquier barrera de movilidad que pueda dificultar la participación ciudadana. Estas medidas facilitan el desplazamiento de los votantes, fortalecen la conectividad entre centros poblados y garantizan que las empresas transportadoras respondan a la demanda que genera una jornada electoral”, dijo la ministra.

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Obligaciones de tránsito

Según el Ministerio, también habrá seguimiento al cumplimiento de normas de tránsito, para que todo mundo llegue sano y salvo a su destino de votación.

En Colombia, el censo electoral contempla la cifra de 41.421.973 ciudadanos habilitados para participar en la elección. Serán 40.007.312 que podrán acudir a las urnas en el país y 1.414.661 se encuentran en el exterior, según datos de la Registraduría.