¿Cómo se vive la elección presidencial en los territorios? Directores de medios regionales piden más garantías y entrega oportuna de la información

A tres días de las elecciones presidenciales en Colombia, la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría se reunieron con directores de medios y periodistas de La Guajira, Chocó, Meta, Córdoba, Nariño y Antioquia, entre otros departamentos, para hablar sobre cómo se viven las elecciones presidenciales en los territorios. ¿La conclusión? Los medios experimentan presión por la desinformación que circula a través de las redes sociales, un fenómeno que opaca la transparencia y la calidad de lo que se publica.

“En Barranquilla, por ejemplo, y en muchas regiones de la Costa Atlántica, la falta de garantías es la constante”, dijo Erika Fontalvo, directora de El Heraldo, quien ve con preocupación lo que sucede en muchas zonas del país. “En el departamento del Meta la presión es constante. En los límites con el Guaviare la gente tiene miedo y experimenta de manera permanente presión y constreñimiento”, añadió Rubén Romero, coordinador editorial de Llano 7 Días.

“En Barranquilla, por ejemplo, y en muchas regiones de la Costa Atlántica, la falta de garantías es la constante”, dijo Erika Fontalvo, directora de El Heraldo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A pesar de esta realidad, los medios destacaron el compromiso con la información seria y veraz, al tiempo que les pidieron a los entes de control garantías para el cubrimiento de las elecciones y para entregar oportunamente la información.

“No podemos seguir viviendo del miedo. Si incendian el país, hay que reconstruirlo y seguir adelante”, advirtió Luz María Sierra, directora de El Colombiano, quien invitó a tener una mirada mucho más optimista. Asimismo, instó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales para evitar que los discursos de odio, la polarización y las noticias falsas ganen la partida.

Para el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el periodismo en las regiones es clave. Por eso, invitó a los medios a que sigan trabajando con transparencia y rigurosidad para defender la institucionalidad y mantener la paz y la tranquilidad en el país. “Las personas pasan y las instituciones quedan”, dijo, al tiempo que recordó que el futuro del país es responsabilidad de todos.

“Venimos de unas elecciones mucho más complejas donde se eligió al Congreso de la República y no hubo ningún problema. Esta vez no tiene por qué ser diferente”, dijo el registrador Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Un llamado a votar con tranquilidad

Tanto la Procuraduría, como la Contraloría y la Registraduría entregaron un parte de tranquilidad a los medios y a la ciudadanía sobre las garantías que se darán para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto este domingo, de cara a la segunda vuelta presidencial.

Rechazaron las amenazas e intimidaciones, cuestionaron las noticias falsas que circulan en las redes sociales e invitaron a periodistas, influencers y líderes de opinión a promover el respeto por los resultados del próximo domingo.

Aseguraron que las condiciones están dadas para que la ciudadanía salga tranquilamente a votar. Miles de personas entre jueces, registradores, jurados y demás personal que apoyará la jornada han recibido capacitación para cumplir con su labor y tendrán el acompañamiento necesario para que la jornada se realice sin ningún inconveniente.

“Venimos de unas elecciones mucho más complejas donde se eligió al Congreso de la República y no hubo ningún problema. Esta vez no tiene por qué ser diferente”, dijo el registrador Hernán Penagos.

Por su parte, el contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, recordó

que las entidades van más allá de las personas que hoy ocupan los cargos. “Es un tema de Estado, donde candidatos, partidos, movimientos políticos, ciudadanía y el mismo Gobierno nacional, como máxima autoridad, tienen la responsabilidad de simbolizar la unidad nacional”.

Para la Procuraduría, independientemente de los resultados electorales, el lunes todas las personas deben retomar sus actividades diarias, y lo ideal es que lo hagan sin miedo y con la esperanza de seguir trabajando por Colombia.