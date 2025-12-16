El insólito premio que le dieron a Didier Moreno por ser la figura de la final: “Qué lo disfrute”

Junior de Barranquilla jugó como equipo grande la final de la Liga Betplay y apagó rápidamente la ilusión de Deportes Tolima. El gigante barranquillero no dejó dudas, tuvo solvencia y jerarquía, mantuvo muy lejos a su rival del empate en la serie, clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores y grita campeón con el técnico Alfredo Arias al mando. Didier Moreno fue titular y hace carrera para ser ídolo de esta institución.

Con goles de José Enamorado, Junior pudo confirmar un nuevo título para su escudo y sumar la estrella 11 en su historia, sacando ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe, que se quedan con 10. Todo comenzó en la ida en el Metropolitano de Barranquilla, cuando un triplete del tiburón casi sentenció la instancia definitiva.

Doblete de Enamorado y otro gol de Bryan Castrillón fue suficiente para la ventaja del Junior y la confianza para una nueva estrella, mientras que reflejó los errores de Lucas González y Deportes Tolima en defensa y la poca agresividad en el ataque. Durante los 180 minutos de la final, Didier Moreno fue trascendental en el mediocampo y dio jerarquía suficiente para alcanzar la estrella 11.

Didier Moreno del Junior controla un avance de Jersson González. Foto: Colprensa

En el Murillo Toro, Deportes Tolima tampoco pudo tuvo posibilidad mental para darle la vuelta al marcador e incluso antes de los 20 minutos, otra vez José Enamorado apareció para dar un golpe contundente y alargar la ventaja a favor del club de Alfredo Arias. Nuevamente con defensa adelantada, pérdida de balón clave y pase perfecto, el volante quedó mano a mano con el portero rival, al que le picó la pelota. Didier era clave para no darle reacción a la estrategia de Lucas y su labor eficiente aunque poco vista en la táctica, fue vital para el gigante ‘Tiburón’.

El premio que le dieron a Didier Moreno en la final de la Liga

Bien se sabe que Junior de Barranquilla es uno de los equipos con mejor chequera en el fútbol colombiano y Didier Moreno, como capitán del club, es uno de los mejores salarios de la plantilla y seguramente tiene sus propios medios de transporte en la ciudad. Es por eso que el premio dado resulta bastante curioso.

"Esto hay que dárselo a todo el grupo, a todos los que trabajaron para estar acá. Hoy le regalamos esa alegría al profe para que lo disfrute, igual que al mundo Junior, tenemos la satisfacción de conseguir la estrella 11": Didier Moreno, jugador de Junior. #JuniorCampeón 🦈🔴⚪ pic.twitter.com/Xl7aenvI4o — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

“Cabify te premia con el balón morado por el ser el más veloz de la cancha y convertirse en el jugador ‘cuanto antes’ del partido. Por eso te damos seis meses gratis de viaje con Cabify”, dijo el periodista José Hugo Illera en medio de la entrega del incentivo a Didier Moreno, en Win Sports. En esas mismas declaraciones, el jugador dejó abierta la posibilidad para seguir en el club barranquillero en 2026.