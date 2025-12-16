Deportes

El insólito premio que le dieron a Didier Moreno por ser la figura de la final: “Qué lo disfrute”

Didier Moreno fue elegido como una de las figuras de la final de la Liga Betplay entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Llama la atención el premio que le dieron.

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 4:04 a. m.
Didier Moreno (izq.) y Jersson González (der.), disputan un balón durante la final de la Liga Betplay II-2025.
Didier Moreno (izq.) y Jersson González (der.), disputan un balón durante la final de la Liga Betplay II-2025. Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla jugó como equipo grande la final de la Liga Betplay y apagó rápidamente la ilusión de Deportes Tolima. El gigante barranquillero no dejó dudas, tuvo solvencia y jerarquía, mantuvo muy lejos a su rival del empate en la serie, clasificó a fase de grupos de Copa Libertadores y grita campeón con el técnico Alfredo Arias al mando. Didier Moreno fue titular y hace carrera para ser ídolo de esta institución.

Con goles de José Enamorado, Junior pudo confirmar un nuevo título para su escudo y sumar la estrella 11 en su historia, sacando ventaja a Deportivo Cali y Santa Fe, que se quedan con 10. Todo comenzó en la ida en el Metropolitano de Barranquilla, cuando un triplete del tiburón casi sentenció la instancia definitiva.

Doblete de Enamorado y otro gol de Bryan Castrillón fue suficiente para la ventaja del Junior y la confianza para una nueva estrella, mientras que reflejó los errores de Lucas González y Deportes Tolima en defensa y la poca agresividad en el ataque. Durante los 180 minutos de la final, Didier Moreno fue trascendental en el mediocampo y dio jerarquía suficiente para alcanzar la estrella 11.

Final JUnior Tolima
Didier Moreno del Junior controla un avance de Jersson González. Foto: Colprensa

En el Murillo Toro, Deportes Tolima tampoco pudo tuvo posibilidad mental para darle la vuelta al marcador e incluso antes de los 20 minutos, otra vez José Enamorado apareció para dar un golpe contundente y alargar la ventaja a favor del club de Alfredo Arias. Nuevamente con defensa adelantada, pérdida de balón clave y pase perfecto, el volante quedó mano a mano con el portero rival, al que le picó la pelota. Didier era clave para no darle reacción a la estrategia de Lucas y su labor eficiente aunque poco vista en la táctica, fue vital para el gigante ‘Tiburón’.

Noticias Destacadas