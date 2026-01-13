Deportes

Antoine Semenyo, el fichaje de más de 70 millones de euros que la rompió con Manchester City ante Newcastle

Al atacante le bastaron unos pocos minutos en campo para celebrar su gol en el conjunto inglés. Pep Guardiola y los suyos dieron un paso hacia la gran final.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 10:02 p. m.
Antoine Semenyo le dio el triunfo al Manchester City en las semifinales de la EFL Cup.
Antoine Semenyo le dio el triunfo al Manchester City en las semifinales de la EFL Cup. Foto: Getty Images via AFP

Manchester City logró este martes, 13 enero, la victoria para dar un paso importante hacia la clasificación en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Ante su rival de turno, Newcastle, le bastó un gol de la nueva figura de su plantel, Antoine Semenyo, para quedar por 0-2 en el global y tener ahora la calma de definir la serie en condición de local en Etihad Stadium.

Al minuto 52, quien recién arribo a la plantilla, pudo debutar en las redes contrarias. Una definición de centro delantero que sirvió para abrir el marcador y poner a ganar a los dirigidos por Pep Guardiola.

Un paso importante

Manchester City dio un gran paso hacia la final de la Copa de la Liga al imponerse 2-0 este martes en Newcastle, en la ida de las semifinales gracias a los goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki en la segunda parte.

Deportes

Ni goleando el Borussia Dortmund puede con Bayern Múnich de Luis Díaz: la tabla en Bundesliga es noticia

Deportes

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Deportes

Millonarios oficializó a delantero argentino avaluado en 1,2 millones de euros: compañía para Falcao

Deportes

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

Deportes

Teófilo Gutiérrez acabó rumores y confirmó su equipo para 2026: “Ya firmamos”

Deportes

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Deportes

Cayó al suelo: Jhon Lucumí sufre lesión y alarma en pleno rumor de ser fichado por Manchester City

Deportes

El refuerzo de Santa Fe por el que Manchester City pagó 6.5 millones de euros: Gallardo lo quiso en River

Deportes

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Los Citizens deberán confirmar este resultado en la vuelta, el 4 de febrero en casa, antes de proyectarse hacia la final programada el 22 de marzo en Londres, contra el Arsenal o el Chelsea.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola encauzaron un partido que había sido bastante aburrido antes del descanso (ningún tiro a puerta).

A la vuelta de vestuarios, el Newcastle le dio buenos sustos al arquero James Trafford, habitual suplente del City, dos veces seguidas: primero con un cabezazo de Yoane Wissa que desvió con acierto, y después con un disparo de Bruno Guimarães repelido por el poste (50′).

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, celebraría un fichaje top en el mercado de verano.
Pep Guardiola sigue liderando de buena manera al Manchester City. Foto: Getty Images

Pero fue el Manchester City quien golpeó gracias a Semenyo, su nuevo extremo derecho recién llegado del Bournemouth tras un traspaso estimado en cerca de 75 millones de euros (87,3 millones de dólares).

El internacional ghanés nacido en Londres remató de zurda, a puerta vacía, un centro de Jérémy Doku desviado por Bernardo Silva (53′).

Semenyo, que ya había marcado en su primer partido, ganado 10-1 el sábado contra el Exeter (tercera división) en la Copa de Inglaterra, se quedó sin doblete diez minutos después (63′) por un fuera de juego de Erling Haaland minuciosamente analizado por el VAR.

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

Rayan Cherki certificó la victoria de los visitantes en el tiempo añadido (90′+9) tras un pase atrás de Rayan Aït-Nouri, otro recién ingresado.

El Manchester City conquistó cuatro títulos consecutivos de la League Cup de, 2018 a 2021, pero no ha vuelto a acceder a la final desde entonces.

El equipo de Pep Guardiola, segundo en la Premier League, figura en el Top-8 de la Liga de Campeones y disputará la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra en febrero.

Chelsea y Arsenal disputan la ida de su semifinal el miércoles en Stamford Bridge desde las 3:00 p.m.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

Borussia Dortmund goleó en Bundesliga, pero Bayern Múnich es inalcanzable.

Ni goleando el Borussia Dortmund puede con Bayern Múnich de Luis Díaz: la tabla en Bundesliga es noticia

Hugo Rodallega se refirió al paso de Edwin Mosquera desde Millonarios hacia Santa Fe.

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Millonarios refuerza su delantera y le consigue compañía a Falcao.

Millonarios oficializó a delantero argentino avaluado en 1,2 millones de euros: compañía para Falcao

Xabi Alonso y Jude Bellingham, juntos en Real Madrid.

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

Teófilo Gutiérrez confirmó su equipo para 2026: es oficial.

Teófilo Gutiérrez acabó rumores y confirmó su equipo para 2026: “Ya firmamos”

Antoine Semenyo le dio el triunfo al Manchester City en las semifinales de la EFL Cup.

Antoine Semenyo, el fichaje de más de 70 millones de euros que la rompió con Manchester City ante Newcastle

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba.

En 20 años no pasó y Luis Díaz lo logró con Bayern en Bundesliga: inversión del club vale cada centavo

Liverpool no se olvida de Luis Díaz, ni en su día de cumpleaños.

Revuelo en Inglaterra y Colombia tras noble gesto que tuvo Liverpool con Luis Díaz: “Ya pa’ qué”

Noticias Destacadas