Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

La serie empieza este miércoles en Stamford Bridge y se definirá a principios de febrero en el Emirates Stadium.

Sebastián Clavijo García

13 de enero de 2026, 5:06 p. m.
Chelsea y Arsenal se vuelven a encontrar en la Carabao Cup.
Chelsea y Arsenal se vuelven a encontrar en la Carabao Cup. Foto: Getty Images

Chelsea abre las puertas de Stamford Bridge y recibe al Arsenal en el partido de ida por las semifinales de la Carabao Cup (Copa de la Liga Inglesa). Dicho juego se disputará este miércoles sobre las 3:00 de la tarde.

La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de ESPN en su señal principal y también aparece en la parrilla de programación en la plataforma de Disney +.

La otra semifinal se disputa entre Manchester City y Newcastle.

Chelsea iniciando un nuevo proceso

Liam Rosenior, nuevo técnico del Chelsea, admitió que e encantaría permanecer en el club inglés durante seis años o más cortando con los reiterados cambios de entrenador.

“Estaría aquí el mayor tiempo posible, pero soy consciente de que, para que eso suceda, tengo que ganar. Es así de simple”, declaró.

Prensa inglesa confirma el nuevo técnico del Manchester United: fue aprobado por Alex Ferguson

Rosenior reemplazó la semana pasada al italiano Enzo Maresca, quien se convirtió en el cuarto técnico permanente en dejar el Chelsea desde que el consorcio BlueCo, respaldado por capital estadounidense, tomó el control del equipo en mayo de 2022.

Maresca ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes en su única temporada completa al mando.

Chelsea's head coach Liam Rosenior gestures before the English Premier League soccer match between Fulham and Chelsea in London, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)
Liam Rosenior, nuevo DT del Chelsea. Foto: AP

Rosenior, que firmó un contrato por seis años y medio con el conjunto londinense, dijo que le gustaría que se le diera tiempo, como lo ha tenido Mikel Arteta en el Arsenal.

Pero el adiestrador de 41 años sabe que debe empezar con buen pie en un club que se ha hecho conocido por contratar y despedir a sus entrenadores.

“Entiendo que cada club tiene un proyecto diferente. Esta palabra, proyecto, se usa mucho ahora en el fútbol. Pero la idea en cualquier proyecto es que intentas ganar cada partido que juegas”, afirmó.

Rosenior consideró que el Chelsea era lo suficientemente fuerte como para dejar huella esta temporada.

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

“Tengo ideas sobre cómo quiero que el equipo sea dentro de un año, dos años, tres años”, apuntó. “Creo que ahora tengo suficientes recursos y suficientes herramientas conmigo... Se lo he dejado claro a los jugadores. Vamos a darlo todo”.

A Rosenior le preguntaron si el clásico londinense en Stamford Bridge sería uno de los partidos más importantes de su breve carrera como entrenador, que incluyó una etapa en el Hull City, de la segunda división inglesa, antes de su paso por el Estrasburgo de Francia.

“No lo veo así”, dijo. “Cada sesión que dirijo, cada reunión que mantengo, cada partido que jugamos es lo más importante. Vivo en el presente. Así que es el partido más importante porque es el siguiente”, señaló.

Qué canal pasa Chelsea vs. Arsenal por la Carabao Cup

  • Semifinal (ida) - Carabao Cup
  • Estadio: Stamford Bridge
  • Fecha y hora: 14 de enero a las 3:00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney +

*Con información de la AFP.

