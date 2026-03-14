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No es IA, video del momento exacto en qué jugadores del Chelsea encerraron al árbitro

Una curiosa escena en la Premier League mostró al árbitro atrapado en la arenga del Chelsea antes del partido.

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Redacción Deportes
14 de marzo de 2026, 7:55 p. m.
Las cámaras captaron al árbitro en medio del corrillo del Chelsea antes del inicio.
Las cámaras captaron al árbitro en medio del corrillo del Chelsea antes del inicio. Foto: ESPN

Una escena tan extraña como llamativa se volvió viral en redes sociales durante la previa del partido entre Chelsea FC y Newcastle United por la Premier League.

Las cámaras captaron el instante exacto en que los futbolistas del equipo londinense realizaron su tradicional corrillo motivacional en el círculo central, sin embargo, en él se encontrara el árbitro incluido, en medio del grupo.

El juez del encuentro, Paul Tierney, quedó literalmente rodeado por los jugadores mientras sostenía el balón y esperaba el saque inicial, generando una imagen que rápidamente despertó comentarios y teorías en redes sociales.

El árbitro quedó atrapado en la arenga del Chelsea

La escena ocurrió segundos antes del inicio del compromiso en Stamford Bridge. Mientras el árbitro ya se encontraba en el círculo central preparado para que comenzara el partido, los futbolistas del Chelsea se reunieron para darse un último mensaje motivacional.

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El habitual corrillo del equipo se formó alrededor del círculo central sin que el árbitro abandonara su posición. De esta manera, Tierney terminó en el centro del grupo mientras los jugadores escuchaban la charla previa del capitán Reece James.

Las cámaras de televisión captaron el momento completo. En medio de la escena, se logra notar la incomodidad del árbitro, mientras el resto del plantel permanecía concentrado en el mensaje previo al partido.

La explicación detrás del curioso momento

Aunque en redes sociales muchos pensaron que se trataba de una situación improvisada o incluso de un montaje hecho con inteligencia artificial, lo cierto es que el episodio tiene una explicación simple.

El Chelsea ha adoptado como costumbre reunirse en el círculo central antes de cada inicio de partido o antes del segundo tiempo, con el fin de mantener concentración y la conexión grupal.

Por esa razón, el corrillo se realiza justo en el centro del campo, lo que en esta ocasión coincidió con la presencia del árbitro que ya se encontraba listo para el saque inicial.

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Newcastle golpeó primero y se llevó la victoria

Más allá del momento viral previo al partido, el resultado final favoreció al conjunto visitante. Newcastle United se impuso tras adelantarse en el marcador a los 18 minutos gracias a Anthony Gordon.

La jugada nació de un rápido contragolpe. La defensa del Chelsea quedó mal posicionada y permitió que Joe Willock avanzara con potencia hacia el área rival. Cuando quedó frente al portero Robert Sánchez, decidió asistir a Gordon, quien solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador.