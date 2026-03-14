Agridulce empate del Manchester City da respiro al Arsenal; así quedaron las posiciones en la Premier League

La jornada de la Premier League dejó un resultado que termina favoreciendo al Arsenal en la lucha por el título.

Tras la victoria del conjunto londinense horas antes, el Manchester City no logró pasar del empate frente al West Ham United, un resultado que amplía la ventaja del líder en la tabla de posiciones.

El duelo tenía un ingrediente particular: el City no contó en el banquillo con Pep Guardiola, quien se encontraba suspendido. Aun así, el equipo visitante salió decidido a buscar los tres puntos que le permitieran recortar distancia con el Arsenal.

Bernardo Silva adelanta al City

El Manchester City logró abrir el marcador en el primer tiempo gracias a una de sus figuras. El portugués Bernardo Silva marcó al minuto 31 y puso el 1-0 en el marcador, un resultado que momentáneamente acercaba al equipo de Manchester al liderato.

POR FAVOR, LO QUE HIZO BERNARDO SILVA, ESCÁNDALO DE GOL. 🚬 pic.twitter.com/wpbOcK3KGJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 14, 2026

Con la ventaja parcial, el City parecía encaminar un triunfo importante en su intento por mantenerse cerca del Arsenal en la tabla de posiciones.

West Ham responde rápidamente

Sin embargo, la reacción del West Ham llegó casi de inmediato. Apenas tres minutos después del gol visitante, el conjunto local logró empatar el encuentro.

El defensor griego Konstantinos Mavropanos apareció al minuto 34 del primer tiempo para marcar el 1-1, resultado que cambió el rumbo del partido y frenó las aspiraciones del Manchester City de sumar una victoria clave.

Doble golpe del Arsenal en la Premier League: Manchester City, presionado por la tabla de posiciones

Tabla de posiciones de Premier League: resultado que favorece al Arsenal

El empate terminó siendo un resultado agridulce para el Manchester City. Aunque el equipo sumó un punto, dejó escapar la oportunidad de recortar la diferencia con el Arsenal en la cima del campeonato.

Con este resultado, el Arsenal logra ampliar su ventaja en la tabla y se aleja en la carrera por el título de la Premier League, alcanzando una diferencia que puede llegar hasta los nueve puntos sobre el Manchester City.