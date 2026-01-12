Prensa inglesa confirma el nuevo técnico del Manchester United: fue aprobado por Alex Ferguson

En medio de una nueva crisis de resultados, la dirigencia del Manchester United está a pocas horas de anunciar el reemplazo de Ruben Amorim como director técnico.

La idea es entregarle las riendas a un entrenador interino hasta final de temporada, cuando las posibilidades son mayores y se puede fichar un nombre de mayor experiencia.

De acuerdo a la prensa británica, el elegido es Michael Carrick: hombre de la casa, que conoce la idiosincrasia del club y fue aprobado por su maestro, Alex Ferguson.

Chelsea presentó a su nuevo director técnico: llega desde Francia y firma hasta 2032

En carpeta había otro nombre ganando la pelea, “sin embargo, tras el proceso de entrevistas, Carrick se perfila como un firme candidato para quedarse con el control del club hasta el final de la temporada”.

Esa información de TalkSport fue confirmada por otros periodistas británicos. “Carrick dio una entrevista muy interesante la semana pasada y el Manchester United espera finalizarlo hoy y anunciarlo dentro de las próximas 48 horas”, indicó Ben Jacobs.

The Sun también considera a Michael Carrick como el elegido por la junta directiva. “El Manchester United está listo para cerrar el acuerdo con Michael Carrick para que asuma como entrenador interino después de que se cayera la opción de Solksjaer”, titularon.

“Algunos directivos del United se mostraron algo molestos por el rápido revuelo en torno a Solskjaer, quien solo ha ocupado un puesto como entrenador en los últimos cuatro años”, apuntó el medio inglés.

Antiguo jugador del club, con el que conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidos cinco campeonatos de Inglaterra y una Champions League en 2008, Carrick dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

Por el momento, Darren Fletcher gestiona el primer equipo.

Así reaccionó Harry Kane al nuevo golazo de Luis Díaz y sus jugadas de lujo: habló maravillas

Tras un empate 2-2 en liga contra el Burnley, Fletcher estuvo en el banquillo el domingo durante la eliminación en los tercera ronda de la FA Cup ante el Brighton.

Manchester United marcha en la séptima casilla de la Premier League, a 17 puntos del líder, el Arsenal, está eliminado de ambas copas nacionales y ausente de las competiciones europeas esta temporada.

El primer reto de Michael Carrick sería, nada más y nada menos, que enfrentar al Manchester City en el derbi de la ciudad programado para el próximo sábado en Old Trafford a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia).

Fabrizio Romano dio novedades sobre el estado de la negociación y confirmó que faltan pocos detalles para tener humo blanco en el Manchester United. “Hoy se produjeron conversaciones positivas entre el Manchester United y Michael Carrick. Es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador interino hasta junio; el acuerdo se encuentra ahora en sus etapas finales”, publicó.

“Las conversaciones sobre los miembros del staff todavía continúan”, sentenció.