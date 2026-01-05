Manchester United tomó fulminante decisión con Ruben Amorim: anuncio sacude la Premier League

Catorce meses después de su llegada, Ruben Amorim perdió su cargo como entrenador del Manchester United. En la mañana de este lunes, la junta directiva emitió un comunicado oficial anunciando la decisión que pedía a gritos un gran sector de la hinchada.

Los red devils están situados en la sexta posición de la tabla, luego de empatar contra Leeds United (1-1) en la fecha 20 de la Premier League.

“La directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, apuntaron en la web oficial.

Mientras eligen un nuevo entrenador en el mercado de invierno, designaron un técnico que hará las veces de interino. “Darren Fletcher dirigirá al equipo contra el Burnley el miércoles”, informó el Manchester United.

Así le fue a Ruben Amorim en el Manchester United

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (España).

El portugués llegó para reemplazar a Erik Ten Hag y, aunque su gestión parecía dar una nueva esperanza a la afición de los red devils, terminó siendo otra decepción más.

La temporada pasada terminaron en el puesto 15° de la Premier League, lo que significó quedar fuera de torneos internacionales.

En el mercado de verano hicieron una gran inversión para contratar fichajes como el extremo Bryan Mbeumo, el delantero Matheus Cunha o el goleador Benjamin Sesko.

A pesar de esas nuevas caras, el equipo no brilló y, aunque tiene posibilidades matemáticas de meterse a puestos de Champions League, la seguidilla de empates hizo insostenible la continuidad de Amorim.

Ruben Amorim dirigiendo un partido de la Premier League. Foto: AP

Polémica por sus últimas declaraciones

Además del empate contra Leeds en condición de visitante, el entrenador portugués aceleró su salida con unas declaraciones que causaron polémica entre la hinchada del United.

“Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no solo el técnico del Manchester United, y eso está claro. “Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (José) Mourinho, pero soy el entrenador principal del Manchester United. Y va a ser así durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiar”, aseguró en rueda de prensa.

Después de esas palabras, el club no tardó ni un día en sentenciar su salida y decirle adiós en un comunicado oficial.

“Haré mi trabajo y cada departamento, el departamento de scouts, el director deportivo, tiene que hacer su trabajo. Haré el mío durante 18 meses y luego veremos”, añadió.

“Quiero terminar con eso. No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro a reemplazarme”, finalizó.