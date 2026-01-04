Deportes

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Chelsea, en su primer partido sin Enzo Maresca, se salvó ante el Manchester City, mientras que Liverpool encaminaba la victoria y Harrison Reed los destruyó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

5 de enero de 2026, 1:56 a. m.
Enzo Fernández y Harrison Reed.
Enzo Fernández y Harrison Reed. Foto: Getty Images

Con un gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido, Chelsea logró empatar 1-1 en la cancha del Manchester City, en una jornada que estuvo marcada por los empates, y Arsenal se aprovechó de eso para sacar más ventaja en el liderato de la Premier League. Los Gunners vencieron 3-2 al Bournemouth y suman 48 puntos, seis más que el club de Pep Guardiola y Haaland.

Manchester City pudo ganar y así acercarse al liderato del Arsenal, pero se descuidó en los minutos finales. El neerlandés Tijjani Reijnders (42′) pareció encauzar el camino a los tres puntos, al abrir el marcador en la primera mitad, pero eso no fue suficiente y el poder argentino se hizo cargo en el Etihad Stadium.

En el tiempo de reposición, Enzo Fernández batió en dos tiempos al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien despejó el primer disparo del argentino pero que no pudo evitar el gol tras el rechace (90+4′). Chelsea, en su primer partido desde la salida del entrenador Enzo Maresca, ocupa la quinta posición en la tabla con 31 unidades, a tres del Liverpool (4º, 31 pts) que cierra el Top 4.

Enzo Fernández celebra el gol contra Manchester City.
Enzo Fernández celebra el gol contra Manchester City. Foto: Visionhaus/Getty Images

El conjunto azul de Londres fue dirigido desde el banco por el técnico interino Calum McFarlane, entrenador del filial Sub-21 del Chelsea. Tras el 1-1 ante el City, el club londinense prioriza el camino para encontrar el entrenador ideal y hay tres en carpeta que aumentan en la lista de favoritos al cargo. Por otra parte, la mejor noticia para los ciudadanos fue el regreso a la titularidad del español Rodri, por primera vez desde su lesión en noviembre pasado.

Fulham destruyó al Liverpool en el último minuto

Por su parte, Liverpool y Manchester United también dejaron puntos como visitantes y cedieron una nueva oportunidad para recortar en la tabla de posiciones, Fulham (2-2) y Leeds (1-1), sus verdugos, respectivamente.

Jugadores del Fulham celebran el gol agónico del Liverpool.
Jugadores del Fulham celebran el gol agónico del Liverpool. Foto: Getty Images

En Craven Cottage, a orillas del Támesis, los locales se adelantaron con gol del exjugador del Liverpool, Harry Wilson (17′), quien aprovechó una asistencia en profundidad del mexicano Raúl Jiménez para batir por lo bajo a Alisson Becker (17′).

Los Reds lograron igualar con una gran combinación entre el norirlandés Conor Bradley y el alemán Florian Wirtz, quien firmó su segundo gol en Premier League (57′) y le da un respiro a las críticas.

Lo mejor estuvo en el final. El neerlandés Cody Gakpo dio la ventaja al Liverpool (90+4′), en lo que parecía una victoria visitante, hasta que apenas unos segundos después, el centrocampista Harrison Reed (90+7′) mandó un potente disparo desde fuera del área directo al arco, imposible de alcanzar para Alisson. Otro salvador de la jornada fue Matheus Cunha, quien logró el 1-1 ante el Leeds.

