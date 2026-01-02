Deportes

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Sorpresa en el fútbol mundial tras la salida de Enzo Maresca del Chelsea. El técnico italiano ganó la Conference League de la EUFA y el Mundial de Clubes de la FIFA en el 2025.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

3 de enero de 2026, 2:05 a. m.
Enzo Maresca dejó de ser el técnico de Chelsea.
Enzo Maresca dejó de ser el técnico de Chelsea. Foto: AP

Es de esas decisiones que toman por sorpresa. Cuando más se creía que el banquillo del Chelsea era de los más sólidos en Inglaterra y es que había razones de por medio para creerlo, el Chelsea fue claro y emitió un comunicado de prensa informando que destituye al técnico italiano Enzo Maresca, quien le dio a la institución azul un 2025 histórico en Europa y el mundo.

Enzo Maresca se retira del Chelsea con mucho prestigio en su palmarés, pues cumplió con el favoritismo en la Conference League de la UEFA y además ganó la primera edición del reformado Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos, tras arrasar al PSG en la final en Nueva York con un 3-0. Estos dos títulos le alcanzaron para darle mucho poder a su proceso en la institución londinense.

En la actual temporada, Chelsea se ubica en la quinta casilla en la Premier League y nunca se creía que Enzo Maresca fuera a salir destituido. Mucha sorpresa en la nómina de jugadores, hinchada y especialistas en Inglaterra, que no paran de reaccionar a la contundente decisión del club. Se cree que discusiones con el departamento médico y charlas extraoficiales con colegas y rivales de otros equipos ingleses, desencadenaron el veredicto.

Palabras de Enzo Maresca.
Enzo Maresca. Foto: Getty Images

“Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones (Champions), Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada”, escribió Chelsea sobre Enzo Maresca, quien tenía contrato por tres años más.

Deportes

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Deportes

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y llega a Cali para firmar como nuevo jugador de América

Deportes

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

Deportes

Dan verdadera razón por la que James Rodríguez salió de Club León: Columbus Crew se aprovecharía

Deportes

Campeón de Copa Libertadores 2018 en Madrid llega a Medellín para firmar como nuevo jugador de Nacional

Deportes

Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares: hay fecha de su llegada

Deportes

Santos agiliza la firma del cuñado de Neymar para el 2026 y le da vía libre a Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Deportes

Este sería el nuevo técnico de Chelsea: lo confirman como el principal favorito de la lista

Deportes

Chelsea oficializa la salida del entrenador Enzo Maresca; estos son los detalles

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: sacudida del Chelsea y regreso triunfal de Salah

Tres candidatos para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Tras este sorpresivo comunicado, comenzó la danza de nombres en Europa para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea y hay tres candidatos que encabezan la lista. Uno de ellos está sorprendiendo en el fútbol francés y hace parte del mismo grupo empresarial del club azul de Londres.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la dirigencia del Chelsea analiza el nombre del inglés Liam Rosenior como sustituto de Maresca. El actual DT del Racing de Estrasburgo de Francia toma seria ventaja y muchas miradas lo encaminan en el Reino Unido.

Liam Rosenior, DT del Estrasburgo de Francia.
Liam Rosenior, DT del Estrasburgo de Francia. Foto: SNS Group via Getty Images

El otro técnico del que hablan en Europa es Gareth Southgate, gran verdugo de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018 cuando Inglaterra se quedó con el cupo a cuartos de final. Desde 2024 no está en la dirección técnica y pareciera que Chelsea sería el momento para volver a los banquillos.

Otro nombre que se menciona es el de Frank Lampard, quien ya fue entrenador del Chelsea desde el 2019 hasta el 2021 y es un hombre de la casa e ídolo como jugador. Ya tiene mucha más experiencia como DT y actualmente dirige Coventry City en la Championship inglesa y es el líder. Francesco Farioli, estratega del Porto, también estaría en los planes.

Más de Deportes

ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante el encuentro de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Alfredo Morelos tendría lío en Santos de Brasil: el cuadro Peixe tomaría medidas por su ausencia.

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Real Valladolid vs. Osasuna.

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y llega a Cali para firmar como nuevo jugador de América

A Luis Díaz y Harry Kane les podría llegar compañero: vale 75 millones de euros y es un delantero top mundial.

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

James Rodríguez suena fuerte para el Columbus Crew de la MLS. Pero, ¿por qué no siguió en Club León?

Dan verdadera razón por la que James Rodríguez salió de Club León: Columbus Crew se aprovecharía

Milton Casco y Enzo Pérez.

Campeón de Copa Libertadores 2018 en Madrid llega a Medellín para firmar como nuevo jugador de Nacional

Atlético Nacional tiene refuerzo de lujo para 2026.

Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares: hay fecha de su llegada

Alfredo Morelos y dos jugadores brasileños.

Santos agiliza la firma del cuñado de Neymar para el 2026 y le da vía libre a Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Para la prensa de España, Luis Díaz se ha destacado más en Bayern Múnich que el jugador que contrató Barcelona en vez de al guajiro.

Revuelo en España por Luis Díaz: le va mejor en Bayern que al jugador que Barcelona prefirió contratar

Luis Javier Suárez anotó su primera anotación del 2026 en Sporting de Lisboa.

Primer gol colombiano de 2026 en Europa: Luis Javier Suárez dejó en ridículo al portero rival

Noticias Destacadas