Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Es de esas decisiones que toman por sorpresa. Cuando más se creía que el banquillo del Chelsea era de los más sólidos en Inglaterra y es que había razones de por medio para creerlo, el Chelsea fue claro y emitió un comunicado de prensa informando que destituye al técnico italiano Enzo Maresca, quien le dio a la institución azul un 2025 histórico en Europa y el mundo.

Enzo Maresca se retira del Chelsea con mucho prestigio en su palmarés, pues cumplió con el favoritismo en la Conference League de la UEFA y además ganó la primera edición del reformado Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos, tras arrasar al PSG en la final en Nueva York con un 3-0. Estos dos títulos le alcanzaron para darle mucho poder a su proceso en la institución londinense.

En la actual temporada, Chelsea se ubica en la quinta casilla en la Premier League y nunca se creía que Enzo Maresca fuera a salir destituido. Mucha sorpresa en la nómina de jugadores, hinchada y especialistas en Inglaterra, que no paran de reaccionar a la contundente decisión del club. Se cree que discusiones con el departamento médico y charlas extraoficiales con colegas y rivales de otros equipos ingleses, desencadenaron el veredicto.

Enzo Maresca. Foto: Getty Images

“Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones (Champions), Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada”, escribió Chelsea sobre Enzo Maresca, quien tenía contrato por tres años más.

Tres candidatos para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Tras este sorpresivo comunicado, comenzó la danza de nombres en Europa para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea y hay tres candidatos que encabezan la lista. Uno de ellos está sorprendiendo en el fútbol francés y hace parte del mismo grupo empresarial del club azul de Londres.

De acuerdo con Fabrizio Romano, la dirigencia del Chelsea analiza el nombre del inglés Liam Rosenior como sustituto de Maresca. El actual DT del Racing de Estrasburgo de Francia toma seria ventaja y muchas miradas lo encaminan en el Reino Unido.

Liam Rosenior, DT del Estrasburgo de Francia. Foto: SNS Group via Getty Images

El otro técnico del que hablan en Europa es Gareth Southgate, gran verdugo de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018 cuando Inglaterra se quedó con el cupo a cuartos de final. Desde 2024 no está en la dirección técnica y pareciera que Chelsea sería el momento para volver a los banquillos.

Otro nombre que se menciona es el de Frank Lampard, quien ya fue entrenador del Chelsea desde el 2019 hasta el 2021 y es un hombre de la casa e ídolo como jugador. Ya tiene mucha más experiencia como DT y actualmente dirige Coventry City en la Championship inglesa y es el líder. Francesco Farioli, estratega del Porto, también estaría en los planes.