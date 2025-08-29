Suscribirse

Deportes

Cayó castigo de Fifa a Enzo Fernández para eliminatorias: es oficial y Colombia tuvo que ver

Una situación de juego brusco ante Kevin Castaño fue la que sacó de las últimas dos fechas al volante que milita en el Chelsea de Inglaterra.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 3:04 p. m.
Enzo Fernández sufrió más de la cuenta por lo sucedido ante Colombia
Enzo Fernández sufrió más de la cuenta por lo sucedido ante Colombia | Foto: Getty Images

Argentina la pasó mal ante Colombia durante la pasada fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

De no haber sido por una desconcentración de la zaga cafetera, el triunfo de los visitantes en Buenos Aires pudo haberse dado.

Aunque ya haya transcurrido un tiempo desde aquel empate 1-1, hoy día se siguen viendo las consecuencias para los albicelestes de un juego donde se tuvieron que exigir más de la cuenta.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 10: Referee Juan Gabriel Benítez shows a yellow card to Andres Roman of Colombia during the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)
Colombia complicó a Argentina en Buenos Aires. | Foto: Getty Images

Quien lo pagó más caro fue el volante que pertenece al Chelsea inglés, Enzo Fernández, quien no podrá estar en las últimas dos jornadas de las clasificatorias.

Fifa le impuso mano dura al mediocampista luego de haber pegado una patada a la cara a su rival, Kevin Castaño.

En las repeticiones del hecho, se evidencia cómo el argentino alza de más el pie y logra impactar a su colega colombiano.

Previo al par de jornadas que se llevarán a cabo en septiembre, el organismo rector sacó a la luz el castigo que cayó sobre Fernández por lo ocurrido ante Colombia.

En su reporte oficial le impusieron “dos fechas de suspensión”, pues consideraron que fue una “falta seria”.

Además de eso, también hubo una retaliación de tipo económico ante la acción; la cifra a pagar es de 5.000.000 dólares.

Dicha determinación de Fifa privó al volante de estar en el remate de las eliminatorias mundialistas, donde el campeón del mundo enfrenta a Venezuela y Ecuador.

Última lista de Argentina rumbo al Mundial 2026:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Contexto: Lionel Messi anuncia su primera despedida y Argentina lo sufre: “Es mi último partido”

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA).

Contexto: Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

Fechas de trámite para Argentina

Con plena tranquilidad terminará Argentina el proceso hacia la próxima Copa del Mundo. Su clasificación anticipada le permite estar en la cima de la tabla de posiciones con 35 puntos.

Independiente de los resultados que obtenga en los juegos venideros, nadie le sacará el primer cajón.

Su más inmediato perseguidor es Ecuador, que ya también está clasificado y está a 10 puntos de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Quienes arriban al remate del proceso con necesidad de sumar son Uruguay, Paraguay y Colombia, los cuales están cerca, pero no han garantizado su tiquete entre los seis cupos directos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Enzo FernándezSelección ArgentinaSelección ColombiaFIFAEliminatorias Mundial 2026Eliminatorias SudamericanasCastigosSanciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.