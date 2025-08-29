Cayó castigo de Fifa a Enzo Fernández para eliminatorias: es oficial y Colombia tuvo que ver

Argentina la pasó mal ante Colombia durante la pasada fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

De no haber sido por una desconcentración de la zaga cafetera, el triunfo de los visitantes en Buenos Aires pudo haberse dado.

Aunque ya haya transcurrido un tiempo desde aquel empate 1-1, hoy día se siguen viendo las consecuencias para los albicelestes de un juego donde se tuvieron que exigir más de la cuenta.

Colombia complicó a Argentina en Buenos Aires. | Foto: Getty Images

Quien lo pagó más caro fue el volante que pertenece al Chelsea inglés, Enzo Fernández, quien no podrá estar en las últimas dos jornadas de las clasificatorias.

Fifa le impuso mano dura al mediocampista luego de haber pegado una patada a la cara a su rival, Kevin Castaño.

En las repeticiones del hecho, se evidencia cómo el argentino alza de más el pie y logra impactar a su colega colombiano.

Previo al par de jornadas que se llevarán a cabo en septiembre, el organismo rector sacó a la luz el castigo que cayó sobre Fernández por lo ocurrido ante Colombia.

🟥 ROJA PARA ENZO FERNÁNDEZ



El jugador de la Selección Argentina fue expulsado después de una patada en la cabeza a Kevin Castaño. pic.twitter.com/fbNIWu9W25 — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2025

En su reporte oficial le impusieron “dos fechas de suspensión”, pues consideraron que fue una “falta seria”.

Además de eso, también hubo una retaliación de tipo económico ante la acción; la cifra a pagar es de 5.000.000 dólares.

Dicha determinación de Fifa privó al volante de estar en el remate de las eliminatorias mundialistas, donde el campeón del mundo enfrenta a Venezuela y Ecuador.

Última lista de Argentina rumbo al Mundial 2026:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA).

Fechas de trámite para Argentina

Con plena tranquilidad terminará Argentina el proceso hacia la próxima Copa del Mundo. Su clasificación anticipada le permite estar en la cima de la tabla de posiciones con 35 puntos.

Independiente de los resultados que obtenga en los juegos venideros, nadie le sacará el primer cajón.

Su más inmediato perseguidor es Ecuador, que ya también está clasificado y está a 10 puntos de los dirigidos por Lionel Scaloni.