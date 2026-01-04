Burnley vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Manchester United y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo miércoles 7 de enero desde las 15:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Manchester United

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 2 frente a Brighton and Hove. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United igualó - ante Leeds United en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 5 PP).

Manchester United vivirá durante la siguiente fecha el Derbi de Manchester junto a Manchester City. El duelo se celebrará en el estadio Old Trafford, el 17 de enero desde las 07:30 horas.

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 6 Manchester United 30 19 8 6 5 4 19 Burnley 12 20 3 3 14 -19

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 15:00 horas

Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 14:30 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas

Horario Burnley y Manchester United, según país