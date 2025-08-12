Suscribirse

Deportes

Real Madrid puso el grito en el cielo y publicó “firme rechazo”: se sacude el fútbol español por esta razón

La ‘casa blanca’ hizo el explosivo anuncio a través de su plataforma digital.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 5:37 p. m.
MADRID, SPAIN - DECEMBER 03: Florentino Perez Rodriguez, President of Real Madrid, attends during the presentation of the documentary Megaestructuras - El Bernabeu Del Siglo XXI at Santiago Bernabeu stadium on December 3, 2024 in Madrid, Spain. (Photo By Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images)
La 'casa blanca' se pronuncia por una petición para un partido | Foto: Europa Press via Getty Images

Se sacude el fútbol español. Real Madrid puso el grito en el cielo este martes, 12 de agosto, y manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el Villarreal vs. Barcelona, por la fecha 17 de LaLiga, se juegue en Miami, Estados Unidos.

“El Real Madrid CF quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal CF y el FC Barcelona”, indicó.

Contexto: Destapan negocio entre Real Madrid y Manchester City: fichaje de lujo por 100 millones de euros

El conjunto merengue criticó que la medida haya sido impulsada “sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición”. Por ello, entienden que “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario)”, lo que altera “el equilibrio competitivo” y otorga “una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.

“La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición”, agregó.

Lo más leído

1. Advierten el supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero

Así, Real Madrid considera que si el partido entre el Villarreal y el Barcelona, previsto para el 20 de diciembre, se lleva a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, conllevaría unas consecuencias “de tal gravedad que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol”.

“Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales”, defendió la entidad blanca.

Contexto: Real Madrid hizo anuncio en pleno mercado de pases: “vinculado al club las próximas cinco temporadas”

Ante esta situación, Real Madrid ya ha llevado a cabo la solicitud a Fifa para que “no autorice la celebración del encuentro sin consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición”; y la solicitud a Uefa para que “inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren”.

Y, por último, ya solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no conceda la autorización administrativa necesaria “sin dicho consentimiento unánime”. “El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes”, concluyó el comunicado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevó a Uefa la petición para autorizar que el Villarreal-Barcelona se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), tal y como han solicitado ambos clubes.

Por esto, si finalmente no hay más obstáculos, el duelo se jugará en Miami. Misma ciudad y estadio que en su día ya quiso acoger un partido oficial de LaLiga EA Sports, entre el Barça y el Girona, en 2018 y, en 2019, un duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

2. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

3. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

4. Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

5. Iker Casillas fue claro y le respondió a colombiana que dice que él está “obsesionado” con ella: “Solo existo yo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Real MadridanuncioEspañaBarcelona F. C.LaLigaLaLiga de España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.