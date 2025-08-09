Real Madrid hizo anuncio en pleno mercado de pases: “vinculado al club las próximas cinco temporadas”

En las últimas horas, Real Madrid de España hizo oficial la renovación de contrato de una de sus joyas, el delantero Gonzalo García, que la rompió en el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos.

“El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030”, informó el conjunto madrileño en su página web oficial.

El equipo blanco confía así en su canterano, quien brilló como máximo goleador del torneo FIFA en Estados Unidos, con cuatro goles, donde el Real Madrid cayó en semifinales contra París Saint Germain (PSG). El director técnico Xabi Alonso apuesta por un Gonzalo de pleno derecho ya en el primer equipo, aunque tendrá que pelear los minutos ante las estrellas del club.

Gonzalo llegó al Real Madrid en el año 2014 con 10 años y ha formado parte de las categorías inferiores del club de la capital durante diez temporadas, disputando las dos últimas en el Castilla. El ariete madrileño debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, participando en el título de Liga conquistado esa campaña.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi de Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.

“Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid”, dejó claro el comunicado de prensa. Su gran actuación en el Mundial terminó de convencer a un Alonso con mucho arsenal en ataque, a falta de que termine el mercado, liderado por Kylian Mbappé, además de Vinícius, Rodrygo, Endrick y Franco Mastantuono.

Real Madrid tiene una gran obligación en esta nueva temporada que inicia en el ‘viejo continente’. Su principal objetivo, después de conseguir jugar bien línea por línea con las estrellas que tiene, es ganar la nueva edición de la Uefa Champions League (UCL).

De entrada, esto no será una tarea sencilla, pero es la ‘casa blanca’. Y sea en un buen o mal momento, cualquier cosa puede pasar. Lo único cierto es que será un curso más que importante.

Gonzalo con el Real. | Foto: Getty Images via AFP