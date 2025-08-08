Suscribirse

Deportes

Contundente decisión de Real Madrid con Endrick no tiene reversa: hinchas reaccionan

Real Madrid puso fin a los rumores sobre el futuro de Endrick. La decisión es oficial y los hinchas dejaron sus comentarios.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 10:33 p. m.
Decisión final del Real Madrid con Endrick.
Decisión final del Real Madrid con Endrick. | Foto: Getty Images

Endrick venía siendo tendencia en la prensa internacional. La joya de la Selección de Brasil, con 19 años, habría estado en los planes de varios clubes para la temporada 2025-2026. Esto porque Real Madrid, presuntamente, querría que sumara más minutos.

Pero las especulaciones quedaron atrás. En la tarde de este viernes, 8 de agosto, Real Madrid hizo un anuncio oficial sobre Endrick: el atacante se queda en la casa blanca, y no solo eso, ahora llevará el número 9 en su espalda.

Así las cosas, Endrick hereda el dorsal de Mbappé. Ahora la estrella francesa portará la mítica 10 para el curso venidero, luego de que Luka Modric la dejara vacante tras finalizar su vínculo con Real Madrid (ahora presta sus servicios al Milán italiano).

Imagen del tiro libre de Mbappé.
Mbappé venía siendo el 9 del Real Madrid. Ahora será Endrick. | Foto: Getty Images

Endrick se sigue posicionando como una de las joyas del fútbol mundial. A sus 19 años ya ostenta un valor en el mercado de 35 millones de euros, según Transfermarkt, y este podría ir en ascenso con el pasar de las temporadas.

Lo más leído

1. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

Real Madrid firmó a Endrick en julio de 2024 y el vínculo va hasta junio de 2030. Todo apunta a que el técnico Xabi Alonso lo tendrá en sus planes para el próximo año, cuando los merengues esperan acabar la hegemonía de Barcelona en España, además de pelear la Champions.

Eso sí, Endrick no tendría el valor más alto de su carrera hasta ahora. Para junio de 2024, cuando jugaba en Palmeiras, antes de dar el salto a Madrid, alcanzó los 60 millones de euros.

La casa blanca arrancará su temporada 2025-2026, en forma, el martes 19 de agosto. Ese día recibirá a Osasuna en el Bernabéu, por la primera fecha de LaLiga de España.

Hinchas reaccionan al nuevo dorsal de Endrick

Comentarios a favor y en contra, eso ocurre tras el anuncio del Real Madrid de darle la 9 a Endrick. Muchos opinan que es algo acertado, mientras otros no están muy de acuerdo.

Contexto: Real Madrid suelta anuncio oficial con Linda Caicedo: se confirmaron todos los detalles

Más sobre Real Madrid

El Real Madrid y el Clube Atlético Mineiro anunciaron este viernes 8 de agosto el traspaso al conjunto brasileño del mediapunta Reinier Jesus Carvalho, quien no logró hacerse un espacio en el equipo blanco desde su llegada a la capital española en 2020.

“El Real Madrid C. F. y el Club Atlético Mineiro han acordado el traspaso de nuestro jugador Reinier”, escribió el conjunto español en un escueto comunicado oficial.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por estos años en los que ha pertenecido a nuestro club, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida”, añadió como despedida.

Reinier fichó por el Madrid en 2020, pero se marcha sin jugar ni un minuto con el primer equipo, y tras ser cedido al Borussia Dortmund, Girona, Frosinone Calcio y Granada. El brasileño firmó por el Atlético Mineiro hasta 2029.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

2. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

3. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

4. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento

5. Donald Trump pone fin a conflicto de más de 30 años entre dos países y consigue apoyos para ganar el Premio Nobel de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EndrickReal MadridEspañaLaLiga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.