Contundente decisión de Real Madrid con Endrick no tiene reversa: hinchas reaccionan

Endrick venía siendo tendencia en la prensa internacional. La joya de la Selección de Brasil, con 19 años, habría estado en los planes de varios clubes para la temporada 2025-2026. Esto porque Real Madrid, presuntamente, querría que sumara más minutos.

Pero las especulaciones quedaron atrás. En la tarde de este viernes, 8 de agosto, Real Madrid hizo un anuncio oficial sobre Endrick: el atacante se queda en la casa blanca, y no solo eso, ahora llevará el número 9 en su espalda.

Así las cosas, Endrick hereda el dorsal de Mbappé. Ahora la estrella francesa portará la mítica 10 para el curso venidero, luego de que Luka Modric la dejara vacante tras finalizar su vínculo con Real Madrid (ahora presta sus servicios al Milán italiano).

Mbappé venía siendo el 9 del Real Madrid. Ahora será Endrick. | Foto: Getty Images

Endrick se sigue posicionando como una de las joyas del fútbol mundial. A sus 19 años ya ostenta un valor en el mercado de 35 millones de euros, según Transfermarkt, y este podría ir en ascenso con el pasar de las temporadas.

Real Madrid firmó a Endrick en julio de 2024 y el vínculo va hasta junio de 2030. Todo apunta a que el técnico Xabi Alonso lo tendrá en sus planes para el próximo año, cuando los merengues esperan acabar la hegemonía de Barcelona en España, además de pelear la Champions.

Eso sí, Endrick no tendría el valor más alto de su carrera hasta ahora. Para junio de 2024, cuando jugaba en Palmeiras, antes de dar el salto a Madrid, alcanzó los 60 millones de euros.

La casa blanca arrancará su temporada 2025-2026, en forma, el martes 19 de agosto. Ese día recibirá a Osasuna en el Bernabéu, por la primera fecha de LaLiga de España.

Hinchas reaccionan al nuevo dorsal de Endrick

Comentarios a favor y en contra, eso ocurre tras el anuncio del Real Madrid de darle la 9 a Endrick. Muchos opinan que es algo acertado, mientras otros no están muy de acuerdo.

pero q es esto. El 9 era de Gonzalo — GonFalo🇨🇼 (@gonnzaa11_) August 8, 2025

Era muy bonito para ser realidad, Gonzalo con el 9.



Entiendo la jerarquía por haber jugado en el primer equipo de Endrick.



Recordar de vez en cuando que el Real Madrid es un club español no vendría mal. — Madridismo Objetivo (@Madridismo_Obj) August 8, 2025

Mucha gente quería el 9 para Gonzalo por el mundial y es entendible, pero en copa del rey jugamos una final gracias a endricky, que siempre respondió, hasta ese gol en el último minuto de Gonzalo, el Madrid seguía vivo por endrick, siempre en el barco de bobbyyy🤍 — Rey de copas (@E_patoni) August 8, 2025

Más sobre Real Madrid

El Real Madrid y el Clube Atlético Mineiro anunciaron este viernes 8 de agosto el traspaso al conjunto brasileño del mediapunta Reinier Jesus Carvalho, quien no logró hacerse un espacio en el equipo blanco desde su llegada a la capital española en 2020.

“El Real Madrid C. F. y el Club Atlético Mineiro han acordado el traspaso de nuestro jugador Reinier”, escribió el conjunto español en un escueto comunicado oficial.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por estos años en los que ha pertenecido a nuestro club, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida”, añadió como despedida.

Reinier fichó por el Madrid en 2020, pero se marcha sin jugar ni un minuto con el primer equipo, y tras ser cedido al Borussia Dortmund, Girona, Frosinone Calcio y Granada. El brasileño firmó por el Atlético Mineiro hasta 2029.