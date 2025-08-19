Suscribirse

A Carlo Ancelotti no le tembló la mano con Vinicius: sentencia para las eliminatorias sudamericanas

La prensa brasileña y española ha hecho énfasis en la decisión de Ancelotti.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 3:16 p. m.
Ancelotti tomó decisión con Vinicius.
Ancelotti tomó decisión con Vinicius | Foto: Getty Images

La última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se jugará en septiembre. Y como el inicio de este mes se acerca, las diferentes selecciones ultiman detalles.

Una de las que quiere alistar todo con tiempo es la selección de Brasil. La lista de convocados del director técnico Carlo Ancelotti se hará oficial el lunes 25 de agosto.

Pero aunque faltan días para que la lista sea oficial, ya se conocen algunos jugadores que serán llamados y otros que no. En los que no aparecen en la prelista resalta la ausencia de una de las grandes estrellas brasileñas: Vinicius Jr.

A Ancelotti no le tembló la mano para no incluir entre los convocados al jugador del Real Madrid. El no llamado de Vinicus se sentenció debido a que por sanción no podrá estar ante Chile. Y aunque Brasil también se mide contra Bolivia, y en este juego podrá estar el atacante, Carlo decidió dejarlo descansar.

“Suspendido para el próximo partido contra Chile por su segunda tarjeta amarilla contra Paraguay, Vinicius Junior fue dado de descanso para el partido contra Bolivia y quedará fuera de la convocatoria”, dice Ge Globo.

Sin lugar a dudas, Vini le hará falta a la selección de Brasil en esta nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas, sobre todo si los partidos ante Chile y Bolivia se tornan complejos.

El delantero brasileño Vinicius Jr. hace un gesto durante el partido de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Brasil en el estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, el 5 de junio de 2025. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
El delantero brasileño Vinicius Jr. | Foto: AFP

El delantero no estará con Brasil, pero otros dos jugadores del Real Madrid sí dirán presente. “Por otro lado, Rodrygo y Éder Militao, ausentes en la anterior convocatoria por lesión, aparecen en la prelista de Ancelotti. Militao, en particular, supone una novedad relevante, ya que se ha recuperado de su segunda operación de ligamento cruzado y fue titular el pasado 12 de agosto en el amistoso frente al Tirol austriaco”, afirma Marca.

La selección de Brasil, de la mano de Carlo Ancelotti, tiene el gran objetivo de, por lo menos, ser finalista de la siguiente Copa del Mundo. El trabajo no será fácil, pero tampoco será imposible.

En diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del certamen, en el que participarán, por primera vez en la historia, 48 selecciones. Hay una gran expectativa por lo que pueda ser el nuevo Mundial de la Fifa. Se espera, a pesar de la cantidad de equipos, que el nivel se siga manteniendo por lo alto.

