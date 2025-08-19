Xabi Alonso toma primera crucial decisión en Real Madrid para el inicio de LaLiga: es oficial

Este martes 19 de agosto debuta el poderoso Real Madrid en LaLiga de España. En la primera jornada del certamen, la ‘casa blanca’ se verá las caras con Osasuna.

Para el inicio del torneo, el director técnico Xabi Alonso tomó su primera crucial decisión. El estratega eligió como suplente al más reciente fichaje del Real Madrid, el argentino Franco Mastantuono.

Este es el primer once inicial elegido por Alonso en LaLiga: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, Mbappé y Vinicius.

Franco Mastantuono, quien llegó al Real Madrid procedente de River Plate, tendrá que esperar su oportunidad desde el banco de los suplentes. Si el duelo se complica, lo más seguro es que el argentino ingrese en el segundo tiempo.

A pesar de la suplencia del sudamericano, la prensa española tildó algo normal el once titular elegido por Xabi Alonso, quien en su etapa como jugador supo vestir los colores de la institución.

“Sin sorpresas en el primer once de Xabi Alonso para el inicio oficial de la temporada 2025-26. El técnico vasco pone sobre el campo el mismo equipo que jugó el amistoso ante el WSG Tirol en Innsbruck, con la novedad de Valverde por Ceballos. El uruguayo no pudo jugar aquel partido por una sobrecarga muscular, pero ya está recuperado y sale de inicio en el duelo del Bernabéu ante Osasuna”, indicó Mundo Deportivo.

“Xabi Alonso usará un 4-3-3 con tres de los cuatro fichajes del club titulares. Así, Trent jugará en el lateral derecho, Carreras en el izquierdo y Huijsen, al lado de Militao en el centro de la zaga”, añadió.

“En la medular, Valverde acompaña a Tchouaméni y Arda Güler, que es el sustituto del lesionado Bellingham. Arriba, Vinicius y Mbappé son fijos y Xabi Alonso se ha decantado por Brahim, dejando en el banquillo a Rodrygo. Mastantuono, el último fichaje del Real Madrid puede tener minutos durante el partido”, sentenció.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

Arranca de manera oficial una nueva temporada para el Real Madrid. De entrada, el equipo en el que supo jugar el mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez se perfila como favorito para ganar esta nueva edición de LaLiga.