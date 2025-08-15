Suscribirse

Mastantuono “dejó a muchos con la boca abierta”: tildan de “extraño” lo que pasó en sede del Real Madrid

La prensa de España no tardó en reaccionar a lo que hizo el joven argentino.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 4:41 p. m.
Mastantuono en Real Madrid.
Mastantuono, en Real Madrid | Foto: Getty Images

Franco Mastantuono, la nueva joya del poderoso Real Madrid de España, entrenó por primera vez con la ‘casa blanca’. Su práctica fue a un buen nivel y, desde ya, muchos hinchas se ilusionan con el argentino.

Pero más allá del entrenamiento, el exjugador de River Plate sorprendió en España porque a Valdebebas, sede del Real Madrid, llegó manejando su propio carro, lo cual causó rareza.

Contexto: Leyenda argentina hizo curiosa comparación entre Mastantuono y James Rodríguez: “No tiene nada de Yamal”

En España tildan de extraño que Franco haya llegado conduciendo porque la normativa de ese país señala que después de los 18 años, que los cumplió el jueves 14 de agosto, se puede sacar el pase. Lo raro, en suelo ibérico, es que Mastantuono haya realizado el proceso en un solo día.

“Franco Mastantuono cumplió ayer, 14 de agosto, 18 años y fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid para los próximos seis años. Hoy, el argentino entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros y su llegada a Valdebebas dejó a muchos con la boca abierta”, indicó Mundo Deportivo.

La razón es que llegó conduciendo él mismo un vehículo. Algo que sorprendió porque, según la normativa española, hasta los 18 años no se puede sacar el carnet de conducir y parece extraño que Mastantuono se haya sacado en un día ese carnet”, añadió.

El argentino, que está llamado a pelear de tú a tú a Lamine Yamal, joya del FC Barcelona, ya empieza a causar la atención por temas extrafutbolísticos. Aunque eso sí, este porque el que escriben no es para nada negativo.

Contexto: Real Madrid presentó su nueva superestrella: Florentino Pérez da bienvenida ante el mundo

“La legislación en Argentina es diferente a la española. En el país sudamericano, la edad mínima para tener carnet de conducir son los 17 años, aunque hace falta el permiso de los padres. Luego, ese carnet argentino, se tiene que convalidar con uno español”, sentencia Mundo Deportivo.

Pasando ya al primer entreno de Franco Mastantuono con los colores del Real Madrid, este, ante los micrófonos de la institución, se pronunció con profunda alegría.

“Salió un muy buen primer entrenamiento, conocí grandes personas que me recibieron muy bien, muy contento por mi primer día y ojalá sean muchos más, le agradezco a todos mis compañeros por el recibimiento”, expresó.

El futbolista argentino seguirá adelantando entrenamientos con el ‘merengue’, donde supo jugar el colombiano James David Rodríguez. La primera meta de Franco es ganarse toda la confianza del director técnico Xabi Alonso. De a poco se tendrá que ir ganando un puesto en la titular.

