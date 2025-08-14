Franco Mastantuono nombró a Messi en su presentación con Real Madrid: razón levanta reacciones

Este jueves, 14 de agosto, Real Madrid presentó a Franco Mastantuono, argentino de 18 años, como su nuevo refuerzo hasta junio de 2031. Se trata de una joya que se venía desempeñando en River Plate y muy joven da el salto a Europa.

En su presentación, Mastantuono habló de varios temas. Sin embargo, fue al frente y admitió que para él, el mejor jugador del mundo es Lionel Messi, su compatriota. Eso sí, tomando en cuenta que Messi es leyenda del Barcelona, y en varias ocasiones amargó a los merengues, los comentarios en redes no se hicieron esperar.

“Para mi el mejor jugador del mundo es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mi el mejor jugador es él, y bueno, no tengo nada más para decir”, dijo Franco.

Además, también lanzó: “Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar”, aunque elogió a su nuevo equipo: “En mi opinión el Real Madrid es el club más grande del mundo. Yo vengo a hacer mi camino”.

Y respecto a sus compatriotas, afirmó: “Miré a todos los argentinos. Es muy lindo seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije, a Alfredo (Di Stéfano) no tuve la chance de verlo, sí a Di María, a Higuaín, creo que fueron los más recientes que me quedan en la cabeza. Traté de mirarlos mucho a ellos”.

Vinculación histórica con River Plate

Su joven edad no le permitió conocer al legendario Di Stefano, también argentino que marcó una época en el Real Madrid, donde quiere él dejar su huella.

“No tuve el privilegio de poder ver a Di Stéfano, pero ya me contaron mis abuelos y lo que significó para el fútbol mundial y para este club es muy grande”, remarcó Mastantuono.

Antes, el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez, también se refirió tanto a su antiguo club como a Di Stefano.

“River Plate tiene una vinculación histórica y sentimental por la historia que nos une con el paso de los años. Nuestro siempre y querido Alfredo Di Stefano labró el camino para hacer al club uno de los más grandes del mundo”, mencionó Pérez.

El Real Madrid anunció el fichaje el 13 de junio, tras alcanzar un acuerdo con el River Plate. El monto total de 63,2 millones de euros (72,6 millones de dólares), la operación más cara de la historia del fútbol argentino.