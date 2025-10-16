Lothar Matthäus no se calló por el Bayern Múnich de Luis Díaz: sacó atrevida comparación

Si hay una voz autorizada en el balompié de Alemania es Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990 y dos veces subcampeón en 1986 y 1982, respectivamente.

Además de lo hecho con su nación, el emblema germano también tuvo una carrera impecable con Bayern Múnich, en el que estuvo a lo largo de ocho años.

Lothar Matthäus al centro de la foto luego de ser campeón mundial con Alemania en 1990. | Foto: AP

Junto a los rojos, el citado ganó múltiples campeonatos. Fue un total de 15 coronaciones, la mayoría de nivel local y una a nivel europeo.

En la actualidad, Matthäus merodea los medios de comunicación, donde es requerido para dar conceptos de los clubes donde estuvo, o la Selección de Alemania.

Veredicto sobre Bayern Múnich, en voz de Matthäus

Recientemente, el diario Bild lo tuvo para que el exfutbolista diera su opinión del inicio de temporada que ha tenido Bayern bajo el mando de Vincent Kompany.

Desde su primera frase, Matthäus se mostró amante de la manera en que está jugando el cuadro que tiene al colombiano Luis Díaz en sus filas.

Desde el exterior se ve también la armonía en el Bayern Múnich de Luis Díaz y Vincent Kompany. | Foto: AFP

“Vincent Kompany ha devuelto al Bayern algo que algunos entrenadores anteriores no habían conseguido: el sentido de la solidaridad, una forma respetuosa de tratarse”, apuntó.

Posterior a esto fue que sacó la atrevida comparación de este Bayern, con la selección alemana que integró en 1990, la cual marcó un hito en el balompié mundial.

”Ha vuelto a unir al equipo. Como nos pasó en el Mundial de 1990: da la sensación de que los suplentes están tan contentos cuando se marcan goles como si estuvieran en el campo”, dijo sobre las equivalencias que ve de esos dos equipos.

El exjugador también resaltó que el grupo no se trastoca en lo más mínimo cuando los suplentes entran a jugar en lugar de los titulares.

“Kompany ha mejorado el equipo. Hace cambios que quizá no hubiera hecho hace un año, así que mantiene unido al equipo”, firmó.

”Todo funciona, todos disfrutan participando. Implementan las instrucciones del entrenador y ganan sus partidos con dominio, facilidad y alegría”, agregó.

Luis Díaz entró de maravilla a la dinámica del Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Continuidad tras el parón FIFA

Esta percepción que ha dado Matthäus sobre Bayern Múnich genera más presión para estos en Bundesliga y Champions League.

Hasta la fecha FIFA, que acaba de pasar, los rojos se mostraron como una aplanadora en las dos competencias en las que están vigentes.

Ahora volverán a mostrar el mismo nivel que los hace líderes de la liga local de Alemania, y también de la Liga de Campeones en su fase de liguilla.

Para los de Múnich, la vuelta a la actividad en suelo germano será con un clásico que se jugará el próximo sábado, 18 de octubre, ante Borussia Dortmund.

Dicho duelo será crucial para las aspiraciones de Díaz y compañía de tomar aún más diferencia en la tabla de posiciones con su más inmediato perseguidor.