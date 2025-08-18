Deportes
De las críticas a los elogios: Díaz comienza a convencer a sus detractores en Alemania
Díaz marcó gol en la victoria del Bayern ante Stuttgart por la Supercopa de Alemania.
Al delantero colombiano, Luis Díaz, tan solo le bastó con jugar su primer partido de titular para comenzar a despejar cualquier duda o crítica que se tuviera en Alemania sobre su fichaje por el Bayern Múnich. Díaz jugó sus primeros 90 minutos oficiales en la Supercopa de Alemania, donde anotó un gol que ayudó a su equipo a ganar el trofeo.
El atacante cafetero llegó a los bávaros, proveniente del Liverpool por 75 millones de euros. Su contratación provocó comentarios negativos por la millonaria inversión del Bayern por un jugador de 28 años. Una de las personas que más cuestionó el fichaje del guajiro fue Lothar Matthäus, leyenda del Bayern y de la Selección alemana, quien escribe una columna de opinión para Sky Sports.
La primera impresión de Matthäus sobre Díaz, cuando se anunció su fichaje por el club de Múnich, no fue la mejor. “Ha demostrado su calidad en la Premier League. Es rápido y potente en las entradas. Bayern vuelve a tener más opciones en ataque. Jugó de extremo izquierdo, mediocampista ofensivo y segunda punta en el Liverpool. Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise. Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”.
No obstante, el histórico jugador habría cambiado de opinión sobre del guajiro. El alemán destacó la labor realizada por Lucho en la victoria del equipo.
“Está claro que el Bayern ya está muy avanzado a pesar de su corta preparación debido al Mundial de Clubes. Claro que siempre hay margen de mejora, pero con Jonathan Tah y Luis Díaz, dos recién llegados con experiencia, también estaban en el once inicial y ya estaban bien integrados en las rutinas del equipo”, analizó Matthäus.
Además, Lothar se mostró en desacuerdo con el inglés Kane cuando dijo que el club tenía un plantel corto, y calificó al colombiano como un imprescindible para Kompany.
“No entendí bien los comentarios de Harry Kane sobre que la plantilla del Bayern de este año es una de las más pequeñas en las que ha jugado. Díaz y Tah son refuerzos imprescindibles, y también han incorporado a un jugador realmente bueno en el centro del campo, Tom Bischof. Además, Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito volverán de sus lesiones a más tardar cuando el título esté en juego”, dijo.