De las críticas a los elogios: Díaz comienza a convencer a sus detractores en Alemania

Al delantero colombiano, Luis Díaz, tan solo le bastó con jugar su primer partido de titular para comenzar a despejar cualquier duda o crítica que se tuviera en Alemania sobre su fichaje por el Bayern Múnich. Díaz jugó sus primeros 90 minutos oficiales en la Supercopa de Alemania, donde anotó un gol que ayudó a su equipo a ganar el trofeo.

El atacante cafetero llegó a los bávaros, proveniente del Liverpool por 75 millones de euros. Su contratación provocó comentarios negativos por la millonaria inversión del Bayern por un jugador de 28 años. Una de las personas que más cuestionó el fichaje del guajiro fue Lothar Matthäus, leyenda del Bayern y de la Selección alemana, quien escribe una columna de opinión para Sky Sports.

Luis Díaz llegó al Bayern por una suma de 75 millones de euros. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La primera impresión de Matthäus sobre Díaz, cuando se anunció su fichaje por el club de Múnich, no fue la mejor. “Ha demostrado su calidad en la Premier League. Es rápido y potente en las entradas. Bayern vuelve a tener más opciones en ataque. Jugó de extremo izquierdo, mediocampista ofensivo y segunda punta en el Liverpool. Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise. Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”.

Luis Díaz en su primer juego oficial con Bayern Múnich | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

No obstante, el histórico jugador habría cambiado de opinión sobre del guajiro. El alemán destacó la labor realizada por Lucho en la victoria del equipo.

“Está claro que el Bayern ya está muy avanzado a pesar de su corta preparación debido al Mundial de Clubes. Claro que siempre hay margen de mejora, pero con Jonathan Tah y Luis Díaz, dos recién llegados con experiencia, también estaban en el once inicial y ya estaban bien integrados en las rutinas del equipo”, analizó Matthäus.

Además, Lothar se mostró en desacuerdo con el inglés Kane cuando dijo que el club tenía un plantel corto, y calificó al colombiano como un imprescindible para Kompany.