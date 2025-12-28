Luis Javier Suárez marcó triplete en Portugal y ahora es goleador del campeonato: reviva los tres tantos del colombiano

El colombiano Luis Javier Suárez terminó uno de sus mejores años deportivos, gracias a un triplete que anotó este domingo en la goleada 4-0 que su equipo, Sporting, le propinó a Río Ave.

El duelo, válido por la fecha 16 de la Primera Liga de Portugal, le permitió al colombiano destacarse y ser una de las figuras de la fecha.

Por si fuera poco, fue quien entregó la asistencia para que su compañero Maximiliano Araújo marcara el otro tanto de su equipo.

La cuenta la abrió el colombiano al minuto 34; una jugada en el área le permitió poner el pecho para enviar el balón al fondo de la red; luego vino el tanto de Araújo y, luego, al minuto 60, el colombiano remató de cabeza para anotar el segundo en su cuenta personal y colocar el 3-0 parcial en el marcador.

Suárez estaba enchufado y apenas un minuto después, al 61, aprovechó un rebote y con su olfato goleador estuvo en el lugar indicado para enviar el balón al fondo, determinar el 4-0 y cerrar su hatrick.

La actuación de este domingo le permitió recortar camino en el duelo de goleadores e igualar al griego Vangelis Pavlidis como máximo goleador dela Primera Liga de Portugal; ahora, con 14 tantos, ambos comparte el primer puesto y la lucha por la bota de oro.

Otro de los datos destacados de esta campaña, es que acumula tres asistencias, lo que confirma su compromiso con el equipo y la capacidad que tiene para entregar la pelota en momentos decisivos.

En total, Suárez acumula 18 goles y cuatro asistencias en todas las competencias en las que está participando.

En la tabla de posiciones, su equipo marcha segundo, con 41 puntos y a solo dos del líder, Porto.