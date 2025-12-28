Deportes

Murió futbolista durante partido: ritual de magia negra, principal hipótesis; hizo algo que llamó la atención antes de desplomarse

Las autoridades han señalado un extraño ritual de magia negra como una de las principales hipótesis de la muerte de este futbolista.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 10:47 p. m.
Igiraneza Aimé Gueric, jugador del Les Guêpiers du Lac, murió tras desplomarse en la cancha.
Igiraneza Aimé Gueric, jugador del Les Guêpiers du Lac, murió tras desplomarse en la cancha. Foto: Foto tomada del perfil en X @chikistrakiz API

Una tragedia sacudió al fútbol africano este fin de semana, cuando en un partido de la liga profesional de Burundi un futbolista se desplomó en pleno encuentro y perdió la vida.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

El fallecido es Igiraneza Aimé Gueric, quien militaba en el Les Guêpiers du Lac, equipo que se enfrentaba al LLB Amasipiri Never Give Up de la segunda división de ese país.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima falleció por un hecho inusual; sin embargo, no está plenamente establecido lo que sucedió.

“El joven se desplomó sobre el césped tras llevarse una moneda a la boca, que habría ingerido accidentalmente, según informaron medios locales”, señaló el medio español Marca.

En las imágenes que se han conocido, se pueden percibir los momentos de angustia de los futbolistas que, al ver caer a Igiraneza Aimé Gueric, corrieron hacia él para auxiliarlo.

“Las imágenes del encuentro retratan la confusión y el pánico en el campo: compañeros y rivales corriendo hacia él, los gestos desesperados y el silencio que se apoderó del estadio”, agregó.

Marca relató que el futbolista alcanzó a ser trasladado a un hospital, pero perdió la vida en el trayecto.

“Los servicios médicos ingresaron de inmediato para asistirlo y lo trasladaron a un hospital cercano, pero nada pudieron hacer. La Federación Burundesa de Fútbol (FFB) confirmó que Gueric falleció durante el traslado”, explicaron.

Ritual de magia negra

Aunque las causas de la muerte no han sido confirmadas con exactitud, las autoridades de Burundi se han referido al gesto de la ingesta de la moneda y lo han relacionado con un ritual de magia negra conocido como ‘gris-gris’.

Según lo que han explicado, en algunas regiones del África subsahariana esta extraña rutina es utilizada por algunos deportistas para, supuestamente, gozar de protección extra a la hora de la competencia.

“En estos momentos dolorosos, la Federación Burundesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundiano” dijo la FFB en un comunicado.

Más allá de lo que pudo haber sucedido, la federación evitó referirse al tema y está a la espera de las investigaciones que realicen las autoridades de ese país.

Según diferentes publicaciones, este caso ha revivido la polémica por el uso de rituales, amuletos o este tipo de situaciones, con el fin de lograr protección extra o un mejor rendimiento, práctica muy común en esta parte del mundo.

