Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

El Sunderland, séptimo clasificado, solo pudo empatar 1-1 en casa ante el Leeds (16º), este domingo en la decimoctava jornada, en la que el Tottenham alivió su situación al ganar 1-0 en su visita al Crystal Palace.

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images.

Con 28 puntos después de 18 partidos, el Sunderland queda a un punto del sexto lugar del Manchester United (6º, 29) y con dos unidades más que tres equipos (Brentford, Crystal Palace y Fulham).

El Sunderland afrontó el duelo de este domingo mermado sobre todo por la ausencia de seis jugadores que están con sus selecciones en la Copa de África de Naciones (CAN).

Costa de Marfil no convocó para ese torneo a Simon Adingra y el extremo de 23 años fue el encargado de abrir el marcador para el Sunderland en el minuto 28.

Con su disparo, con efecto en un tiro con poco ángulo, Adingra firmó su primer tanto con la camiseta rojiblanca.

El Leeds reaccionó con rabia y se fue decidido por el empate, que estuvo a punto de lograr en el 39, cuando un disparo de Brenden Aaronson fue despejado sobre la línea por Trai Hume.

El gol del 1-1 definitivo llegó en el 47′, cuando Dominic Calvert-Lewin culminó con éxito una bella acción colectiva de su equipo.

Calvert-Lewin ha marcado en los seis últimos partidos de Premier League en los que ha participado y el Leeds encadena un quinto partido seguido sin perder.

Daniel Muñoz no tuvo acción el fin de semana.

“No voy a bailar de alegría esta noche. La sensación con la que me quedo es que con un poco más de acierto podíamos haber ganado este partido”, declaró el técnico del Leeds, Daniel Farke.

Con 20 puntos, su equipo es decimosexto, siete puntos por encima del primer equipo dentro de la zona de descenso, el West Ham (18º).

Crystal Palace encajó su tercera derrota en línea

En el partido que bajó el telón de la decimoctava jornada, el Tottenham ganó 1-0 en el terreno de su vecino londinense Crystal Palace, gracias a un tanto de Archie Gray en el 42.

Cabe señalar que el colombiano Jefferson Lerma hizo parte de la nómina titular del Palace y disputó los 90 minutos del encuentro; logró 6,9 de calificación y se fue con amarilla al final del encuentro.

Los Spurs habían perdido sus dos últimos partidos y gracias a la victoria suben al undécimo puesto, para alivio de su entrenador danés Thomas Frank.

El derbi londinense de necesitados se lo llevó el visitante gracias al gol del joven Archie Gray antes del descanso. El ariete de 19 años decantó la balanza, aunque Richarlison estuvo cerca en un par de goles anulados de dar una renta mayor para los ‘Spurs’.

Los de Thomas Frank salieron así de dos derrotas seguidas y endosaron la tercera al Palace, que se queda con 26 puntos por los 25 de un Tottenham que confía en sus opciones de arreglar la temporada.