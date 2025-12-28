Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

El Crystal Palace acumula tres partidos sin conocer la victoria.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 9:09 p. m.
Daniel Muñoz sigue recuperándose de una cirugía, mientras que Jefferson Lerma fue titular.
Daniel Muñoz sigue recuperándose de una cirugía, mientras que Jefferson Lerma fue titular. Foto: Getty Images

El Sunderland, séptimo clasificado, solo pudo empatar 1-1 en casa ante el Leeds (16º), este domingo en la decimoctava jornada, en la que el Tottenham alivió su situación al ganar 1-0 en su visita al Crystal Palace.

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images.

Con 28 puntos después de 18 partidos, el Sunderland queda a un punto del sexto lugar del Manchester United (6º, 29) y con dos unidades más que tres equipos (Brentford, Crystal Palace y Fulham).

El Sunderland afrontó el duelo de este domingo mermado sobre todo por la ausencia de seis jugadores que están con sus selecciones en la Copa de África de Naciones (CAN).

Costa de Marfil no convocó para ese torneo a Simon Adingra y el extremo de 23 años fue el encargado de abrir el marcador para el Sunderland en el minuto 28.

Deportes

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Deportes

Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Deportes

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

Deportes

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Deportes

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Deportes

Internacional de Bogotá: la viral reacción de Rob McElhenney y Kaitlin Olson con la nueva indumentaria del club

Deportes

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Deportes

Noticia de Daniel Muñoz en Premier League: le cae en plena lesión que vive con Crystal Palace

Deportes

Mientras Daniel Muñoz vale esto en Europa al fin del 2025, Jhon Arias y Yáser Asprilla se devalúan así

Deportes

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Con su disparo, con efecto en un tiro con poco ángulo, Adingra firmó su primer tanto con la camiseta rojiblanca.

El Leeds reaccionó con rabia y se fue decidido por el empate, que estuvo a punto de lograr en el 39, cuando un disparo de Brenden Aaronson fue despejado sobre la línea por Trai Hume.

El gol del 1-1 definitivo llegó en el 47′, cuando Dominic Calvert-Lewin culminó con éxito una bella acción colectiva de su equipo.

Calvert-Lewin ha marcado en los seis últimos partidos de Premier League en los que ha participado y el Leeds encadena un quinto partido seguido sin perder.

¿Castigo para equipos colombianos en Libertadores? Acolfutpro cuestionó medida de Dimayor y pide intervención de MinDeporte
Daniel Muñoz.
Daniel Muñoz no tuvo acción el fin de semana. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) Foto: AFP

“No voy a bailar de alegría esta noche. La sensación con la que me quedo es que con un poco más de acierto podíamos haber ganado este partido”, declaró el técnico del Leeds, Daniel Farke.

Con 20 puntos, su equipo es decimosexto, siete puntos por encima del primer equipo dentro de la zona de descenso, el West Ham (18º).

Crystal Palace encajó su tercera derrota en línea

En el partido que bajó el telón de la decimoctava jornada, el Tottenham ganó 1-0 en el terreno de su vecino londinense Crystal Palace, gracias a un tanto de Archie Gray en el 42.

Cabe señalar que el colombiano Jefferson Lerma hizo parte de la nómina titular del Palace y disputó los 90 minutos del encuentro; logró 6,9 de calificación y se fue con amarilla al final del encuentro.

Los Spurs habían perdido sus dos últimos partidos y gracias a la victoria suben al undécimo puesto, para alivio de su entrenador danés Thomas Frank.

El derbi londinense de necesitados se lo llevó el visitante gracias al gol del joven Archie Gray antes del descanso. El ariete de 19 años decantó la balanza, aunque Richarlison estuvo cerca en un par de goles anulados de dar una renta mayor para los ‘Spurs’.

River Plate, líder del ranking que todo equipo desea: superó a Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester United y Real Madrid
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images

Los de Thomas Frank salieron así de dos derrotas seguidas y endosaron la tercera al Palace, que se queda con 26 puntos por los 25 de un Tottenham que confía en sus opciones de arreglar la temporada.

Mas de Deportes

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no jugarán la Europa League con Crystal Palace

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Barcelona

Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

Atlético Nacional vs. Inter Miami en amistoso.

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Negocio de Atlético Nacional y Boca Juniors, por Marino Hinestroza, tiene un nuevo inconveniente.

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Rob McElhenney y su esposa, Kaitlin Olson, con la nueva indumentaria del Internacional de Bogotá.

Internacional de Bogotá: la viral reacción de Rob McElhenney y Kaitlin Olson con la nueva indumentaria del club

Achraf Hakimi es noticia en la Copa Africana de Naciones.

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

7 millones de euros, la cifra cercana que debería pagar Junior si quiere contratar a Wilmar Barrios.

¿Junior de Barranquilla va por Wilmar Barrios? El millonario valor que tendrían que pagar al Zenit ruso

Nueva distinción de la Bundesliga a Luis Díaz.

Nueva distinción de la Bundesliga para Luis Díaz: su noble gesto en Bayern Múnich que acaparó aplausos

Noticias Destacadas