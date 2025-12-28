Deportes

Rival de Argentina en el Mundial 2026 sigue encendido en la Copa Africana de Naciones: es líder y avanza a paso firme

La Copa Africana de naciones también dejó un frío empate entre Camerún y Costa de Marfil, actual campeona del certamen.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 11:50 p. m.
El balón oficial de la Copa Africana de Naciones.
El balón oficial de la Copa Africana de Naciones. Foto: AFP

Argelia, liderada de nuevo por Riyad Mahrez, se clasificó a los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) al ganar 1-0 a Burkina Faso en la segunda jornada de la fase de grupos, este domingo, en el que la campeona Costa de Marfil igualó 1-1 con Camerún.

Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones.
Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones. Foto: Getty Images

Mahrez firmó en el minuto 23, de penal, el único tanto del partido de Argelia, que se jugó en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Con tres goles en dos partidos, el jugador del Al Ahli saudita y ex del Manchester City encabeza la tabla de máximos anotadores del torneo.

Los argelinos, que en el Mundial 2026 serán los primeros rivales de Argentina, consiguen así su primera clasificación a octavos de la CAN desde 2019, año en el que fueron campeones.

En las ediciones de 2021 y 2023, los Zorros del Desierto habían sido una de las grandes decepciones al quedar apeados en la fase de grupos.

En ese mismo grupo E, Burkina Faso queda igualada a 3 puntos con Sudán, que ganó este domingo 1-0 a Guinea Ecuatorial (colista, sin puntuar).

Burkineses y sudaneses se enfrentan entre sí en un pulso crucial, el miércoles en la tercera jornada.

Camerún y Costa de marfil decepcionaron

El otro punto caliente del día estaba en Marrakech, donde Costa de Marfil, defensora del título, se medía a otro clásico del fútbol africano, Camerún. El resultado final fue un empate 1-1.

Fueron los Elefantes marfileños los primeros en marcar, con un certero disparo de Amad Diallo (51′), jugador del Manchester United.

Los Leones Indomables no tardaron en reaccionar y Junior Tchamadeu superó por alto a Yahia Fofana, el arquero marfileño, para establecer, en el 56, el 1-1 definitivo.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 29: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on following the Audi 2025 MLS Cup eastern conference final match between Inter Miami CF and New York City FC at Chase Stadium on November 29, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Argelia será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

No hubo más goles en este partido de ritmo intenso y donde hubo tres disparos al larguero.

Con 4 puntos cada uno al frente del grupo F, esos dos “hermanos enemigos” del fútbol africano están en una situación favorable de cara a buscar la clasificación a octavos en la última jornada.

Triunfo histórico de Mozambique

Costa de Marfil se medirá allí a Gabón, colista sin puntuar, mientras que Camerún jugará contra Mozambique (3º, 3 puntos), que este domingo logró un éxito histórico: su primer triunfo en una Copa de África, al superar 3-2 a los gaboneses en Agadir.

El balance de las Mambas desde su debut en la competición en 1968 era hasta ahora de 12 derrotas, 4 empates y 0 victorias.

Los goles de Faisal Bangal (37′), Geny Catamo (41′, de penal) y Diogo Calila (52′) aseguraron la victoria, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang (45+5′) y Alex Moussounda (76′) marcaron para Gabón.

Resultados del domingo en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa de África:

El delantero egipcio número 10, Mohamed Salah, se estira para alcanzar el balón durante el partido del Grupo B de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Egipto y Sudáfrica en el Estadio Adrar de Agadir, el 26 de diciembre de 2025. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
El delantero egipcio número 10, Mohamed Salah, se estira para alcanzar el balón durante el partido del Grupo B de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Egipto y Sudáfrica en el Estadio Adrar de Agadir, el 26 de diciembre de 2025. (Foto: FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

Grupo E:

  • Argelia - Burkina Faso 1 - 0
  • Guinea Ecuatorial - Sudán 0 - 1

Clasificación:

  1. Argelia: 6 puntos (Clasificado).
  2. Burkina Faso 3 puntos.
  3. Sudán 3 puntos.
  4. Guinea Ecuatorial 0 puntos.

Grupo F:

  • Costa de Marfil - Camerún 1 - 1
  • Gabón - Mozambique 2 - 3

Clasificación:

  1. Costa de Marfil 4 puntos.
  2. . Camerún 4 puntos.
  3. 3. Mozambique 3 puntos.
  4. 4. Gabón 0 puntos.

